انديشه نظامي گري اسرائيل و سناريوهاي پاسخ ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الحيات در دومين بخش از مقاله تحليلي و پژوهشي خود تحت عنوان " انديشه نظامي گري رژيم اسرائيل و سناريوهاي پاسخ ايران به آن" مي نويسد: كارشناسان بر اين اعتقاد هستند كه اسرائيل در آستانه دست زدن به اقداماتي براي مقابله با برنامه هسته اي ايران است كه احتمالا نظامي خواهد بود.



اين روزنامه مي نويسد : با اينكه هنوز مشخص نشده است كه آيا اسرائيل عملا دست به چنين كاري خواهد زد و زمانش نيز مشخص نشده است زيرا ايده نظامي كه دولت اسرائيل از بدو تشكيل خود بر آن تكيه كرده است مبتني بر اصل نفي هرگونه خطر استراتژيكي كه موجوديتش را تهديد مي كند، مي باشد.



شمار زيادي از مسئولان اسرائيل دستيابي ايران به سلاح هسته اي را منبع خطر بزرگ براي خود مي دانند كه بر لزوم برخورد سخت با اين كشور تاكيد مي كنند، اين مساله اي است كه اكثر نظريه پردازان و مسئولان نومحافظه كار كه بر كاخ سفيد حاكم شده اند با آن هم عقيده هستند .



جرالد استاينبرگ استراتژيست اسرائيلي بر اين باور است كه حمايت ايران از گروه هاي اسلامي مانند " حماس"، "جهاد اسلامي" فلسطين و "حزب الله لبنان" كه در بيش از يك جبهه حملات خود را عليه اسرائيل انجام مي دهند علاوه بر اظهارات مسئولان ايراني كه خواستار محو اسرائيل از صفحه روزگار هستند دلايل قاطع و روشني بر دشمني تهران با تل آويو است .



اين استراتژيست اسرائيلي معتقد است سران اسرائيل هرگز به دولتي كه نيت هاي بدي درباره تل آويو دارد اجازه نخواهد داد به توانمندي هاي هسته اي دست يابد، از نگاه وي گزينه هاي اسرائيل براي مقابله با ايران به ترتيب ذيل مي باشد:



1- تا هنگام بروز تغييرات داخلي در ايران كه اصلاح طلبان را از قدرت در تهران خارج كند، اقدامي انجام ندهد و در نتيجه چنين گزينه اي براي بسياري در اسرائيل و غرب پس از بازگشت قدرتمند جريان اصولگرا و سلطه كامل آن بر مراكز تصميم گيري در ايران متقاعد كننده نيست.



2- تل آويو منتظر بماند تا آمريكا و پيمان آتلانتيك شمالي " ناتو" براي نابودي برنامه هسته اي ايران و تضعيف نظام در تهران دست به حمله بزنند.



3- اسرائيل به طور يكجانبه و تنهايي اقدام كند و براي مهار خطر هسته اي ايران دست به ضربات پيشگيرانه نظامي بزند.



4- تل آويو واقعيت را قبول كند و با ايران به عنوان يك دولت هسته اي همزيستي داشته باشد و اين گزينه بر حسب ادعاي استاينبرگ مستلزم آن است كه دولت اسلامي كانال هاي رسمي وديپلماتيك مستقيم را با اسرائيل براي اعتمادي سازي و امتناع از دست زدن به اشتباهاتي كه منجر به جنگ هسته اي مي شود، بگشايد.



استراتژيست اسرائيلي به طور خلاصه چنين مي گويد: اسرائيل شايد طي سه سال آينده در صورتي كه آمريكا خود برنامه هسته اي ايران را نابود نكند يا تحريم بين المللي احتمالي اقتصادي براي ممانعت از ادامه غني سازي اورانيوم توسط ايران نتيجه اي نداشته باشد، خود دست به حمله پيشگيرانه عليه ايران بزند .



به گفته وي سران نظامي اسرائيل معتقدند كه ايران با عامل زمان، قدرتش را افزايش مي دهد لذا برخورد با اين كشور در حال حاضر آسان تر از انتظار كشيدن زمان بعدي است.



وي چنين قلمداد مي كند كه ديدگاه هاي استراتژيك در اسرائيل متكي بر خوداتكايي و ناديده گرفتن تعهدات خارجي در زماني است كه مساله به امنيت يا بقاي اين رژيم برگردد، ناظران دراين نكته اتفاق نظر دارند كه تحميل مجازات هاي اقتصادي بر ضد ايران بسيار پيچيده خواهد بود و با مخالف شديد جريان هاي متعدد نظر به تاثير اين تحريم ها بر بازارهاي نفتي كه در حال حاضر شاهد افزايش قيمت ها است، مواجه خواهد شد.

با توجه به برتري هوايي اسرائيل پاسخ نظامي مستقيم تهران به حملات تل آويو بوسيله موشك هاي شهاب 3 صورت خواهد گرفت و اذا تهران درتلاش براي مجهزكردن اين موشك ها به كلاهك هاي سنتي جهت دست زدن به جنگ هولناك و مخوف و فرسايشي بر ضد اسرائيل و يا مجهز كردن آن به كلاهك هاي نامتعارف است .



به گزارش مهر، در ادامه مقاله الحيات آمده است : برخي كارشناسان احتمال مي دهند كه پاسخ ايران به حمله اسرائيل غير مستقيم باشد و اين پاسخ يا از طريق حزب الله در جنوب لبنان يا از طريق هدف قراردادن مواضع آمريكايي در منطقه خليج فارس با حمله موشكي يا عملياتي كه عوامل دستگاه هاي اطلاعاتي ايران انجام مي دهند، انجام خواهد شد و ايران همچنين احتمالا منافذ و گذرگاه خليج فارس (از جمله تنگه هرمز) را خواهد بست و به سمت جنگ نفتكش ها پيش خواهد رفت تا از آمريكا كه تهران آن را شريك تل آويو در حمله به خاك خود تلقي مي كند، انتقام بگيرد .

اما به اعتقاد برخي كارشناسان ايراني، سناريوهاي پاسخ غير مستقيم تهران هرگز كافي نخواهد بود يكي از كارشناسان ايراني مي گويد دولت ايران براي حفظ روحيه نيروها و ملتش خود را ملزم به دادن پاسخ نظامي مستقيم به حمله نظامي اسرائيل خواهد كرد و هرگز به پاسخ غير مستقيم بواسطه حزب الله اكتفا نخواهد كرد و احتمالا در آن واحد دست به پاسخ نظامي مستقيم و غير مستقيم خواهد زد .



درست است كه اسرائيل از نظر فناوري و نظامي بر ايران تفوق دارد اما در مقابل ايران از حجم گسترده اي از توانمندي ها و عناصر وامكانات طبيعي و ملي برخوردار است كه مي تواند مدتي طولاني در مقابل اسرائيل در جنگ فرسايشي مقاومت كند .



لذا تحليلگران ايراني معتقد هستند كه اسرائيل شايد بتواند جنگ را آغاز كند اما قادر به تضمين پايان دادن آن نيست كارشناسان پيش بيني مي كنند كه اسرائيل بر مداخله فوري و سريع جامعه بين الملل و جهان عرب براي توقف مناقشه نظامي در سريع ترين زمان تكيه كند ، اسرائيل اميدوار است كه حمله نظامي اش صدمه و ضربه اي در منطقه وارد كند كه كشورهاي عربي را وادار كند به پاي ميز مذاكرات و امضاي توافقنامه هاي جديد سازش با اين رژيم كند و اين كشورها خيلي راحت تر از كشورهايي كه در گذشته با اين رژيم قرارداد صلح امضا كردند(مصر و اردن ) به شروط اسرائيل تن درخواهند داد.