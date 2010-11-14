به گزارش خبرنگار مهر در قم، ابوالفضل رجبیان بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: هفتمین نمایشگاه فرش دستباف استان قم از 25 آبان‌ماه سالجاری با هدف معرفی و توسعه صادرات فرش استان و ایجاد فضایی مناسب برای تعامل گسترده فعالان این هنر و صنعت در محل دائمی نمایشگاه‌های قم برگزار می‌ شود.



وی با اشاره به تعداد غرفه‌های این نمایشگاه تصریح کرد: نمایشگاه فرش امسال شامل 77 غرفه است که با وجود استقبال دست اندرکاران حوزه فرش به دلیل محدودیت فضای نمایشگاه امکان افزایش غرفه‌ها وجود نداشت.



به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف قم، به نمایش ‌گذاردن فرشهای دستباف ابریشمی درجه یک استان قم در این نمایشگاه از بارزترین مشخصه‌های هفتمین نمایشگاه فرش دستباف استان قم است.



هزینه تولید فرش دستباف چند برابر شده است



وی در ادامه به وضعیت صادرات فرش دستباف اشاره کرد و افزود: طی چند سال اخیر نرخ ارز نسبتا ثابت و رشد تورم بالا بوده است که این مسئله باعث شده است که قیمت تمام شده تولید چند برابر شود، در حالیکه قیمت فروش در بازار ثابت بوده یا سیر نزولی داشته است.



رجبیان با بیان اینکه هنر و صنعت فرش دستباف نیازمند حمایت خاص دولت و مجلس است، تصریح کرد: با توجه به مسئله تورم داخل و خارج از کشور ‌باید به نحوی ارز حاصل از صادرات به بدنه فرش تزریق شود تا فعالان عرصه صادرات فرش دستباف قادر به رقابت با رقبای جدید بازار فرش باشند.



وی هند، پاکستان، چین و نپال را رقبای فرش دستباف ایران نام برد و بیان داشت: این کشورها با ارز واقعی وارد فضای رقابتی بازار فرش شده‌اند که متأسفانه دست اندرکاران فرش ایران از طریق ارز با یارانه قادر به رقابت با این کشورها نخواهند بود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر فرش دستباف قم به اروپا، شرق آسیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.