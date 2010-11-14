دوازدهمین مانور زلزله و ایمنی در مدارس اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، علی اسلامی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه استان اظهار داشت: این مانور با مشارکت جمعیت هلال احمر، آموزش و پرورش، مدیریت بحران استان و سایر دستگاه های ذیربط در سطح مدارس استان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر مانور مدارس، مانورهای امداد و نجات هوایی، نحوه پناه گیری در ساختمانهای بلند مرتبه، نحوه پناه گیری کارکنان دولت و پناه گیری در مناطق صنعتی و مراکز پر تردد نیز به مورد اجرا گذاشته خواهند شد.

مدیر کل حوادث غیرمترقبه استان اظهار امیدواری کرد با هماهنگیهای انجام یافته بین دستگاه های دخیل بویژه آموزش و پرورش، امسال این مانور آموزشی هر چه بیشتر به اهداف خود نایل شود.

وی ابراز داشت: یازدهمین دوره مانور زلزله و ایمنی در مدارس استان طی سال گذشته با بهره گیری از نیروهای امدادی متخصص، هماهنگی و نیز برنامه ریزی مطلوب بسیار موفقیت آمیز برگزار شده بود.

اسلامی همچنین با اشاره به اهمیت پناه گیری صحیح و خروج اضطراری در مواقع بروز حادثه، بر استمرار آموزشهای لازم در این خصوص تأکید کرد.

وی در پایان با بیان اینکه استان اردبیل یکی از استانهای حادثه خیز کشور می باشد، خاطر نشان کرد: در سفر اخیر دولت 350 میلیارد ریال اعتبار برای مقابله و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه در استان اردبیل تصویب شد