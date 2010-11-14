دستگاههای اجرایی برای یکدیگر مشکل ایجاد نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان عصر یکشنبه در جمع مدیران استان از اختصاص 440 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای فرهنگی گیلان خبر داد و افزود: این اعتبارات برای ساخت و تکمیل مجتمع های فرهنگی و هنری کتابخانه های عمومی، مساجد، ساماندهی گلزارهای شهداء، ارتقاء فرهنگ عمومی و کمک به تکمیل و تجهیز برخی از پروژه های نیمه تمام ورزشی هزینه می شود.

وی با انتقاد از کوتاهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اختصاص اعتبارات مناسب ملی برای تکمیل کتابخانه مرکزی رشت اظهار داشت: برای تکمیل و تجهیز این کتابخانه پنج میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

استاندار گیلان همچنین با تأکید بر ترویج فرهنگ پایداری ایثار و شهادت و توسعه و تقویت فعالیتهای فرهنگی ایثارگران گفت: از اعتبارات فرهنگی امسال برای ساماندهی گلزار شهدای رشت چهار میلیارد و گلزار شهدای بندر انزلی پنج میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی در ادامه با اشاره اهمیت ارتقای فرهنگ عمومی و تقویت و توسعه کمی و کیفی فعالیتها و فضاهای فرهنگی با تأکید بر معارف و ارزشهای والای اسلامی عنوان کرد: برای تکمیل مجتمع های فرهنگی و هنری آستارا و لاهیجان هفت میلیارد ریال تخصیص یافته است و مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تلاش کنند این دو مجتمع با تخصیص این اعتبارات تا پایان سال به بهره برداری برسد.

قهرمانی چابک همچنین با اشاره به تهیه بودجه سال آینده از مسئولان دستگاههای اجرایی استان به ویژه دستگاههای مرتبط با ساخت سدها، راه آهن گیلان، آزاد راه رشت به آستارا طرحهای آب و فاضلاب شهری و روستایی خواست به دنبال راههای جذب اعتبارات بیشتر در بودجه سال 90 باشند.

وی در ادامه به تدوین برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در این برنامه راهبردهای کلان استان در مدت پنج سال مشخص می شود ازاینرو همه باید نسبت به تدوین این برنامه ی مهم حساس باشند و مشارکت لازم را انجام دهند.

استاندار گیلان همچنین ایجاد اشتغال را مهمترین وظیفه مسئولان استان عنوان کرد و گفت: تا زمانیکه حتی یک جوان بیکار در استان حضور داشته باشد نباید آرامش داشت .

وی همچنین با اشاره به شیوع بالای سرطان معده و بیماری های گوارشی در استان یادآورشد: دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضمن اجرای دقیق طرحها و برنامه های بهداشتی، درمانی و پیشگیری با هماهنگی صدا و سیما نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزشی اقدام کند.