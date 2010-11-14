  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۰

مجلس تصویب کرد:

تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم سال گذشته/ افزایش اعضای شورای پول و اعتبار

تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم سال گذشته/ افزایش اعضای شورای پول و اعتبار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل پیش بینی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس روز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم در ماده 85 مصوب کردند نرخ سود تسهیلات باید متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین شود. به موجب این مصوبه بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تایید معاونت، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.
 
نمایندگان مجلس با 148 رای موافق، 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع این ماده را به تصویب رساند.
 
نمایندگان در ماده 81 که مربوط به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار می شود مقرر کردند اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل تعیین شود:
 
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(رئیس شورا)
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
 
وزیر تعاون
 
وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
 
پنج نفر کارشناس صاحب نظر و متخصص پولی، بانکی و اقتصادی غیر دولتی 
 
 دادستان کل کشور یا معاون وی
 
یک نفر کارشناس متخصص پولی، بانکی و اقتصادی با پیشنهاد مجموعه بانک های خصوصی وتایید رئیس جمهور
 
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 
رئیس اتاق تعاون
 
دو نفر از اعضای کمیسیون های اقتصادی و برنامه های بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی بدون حق رای.
 
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در ماده 84 بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کردند  از سال اول برنامه قبل از اعطای هر گونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی نسبت به اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام کنند.
 
براساس تبصره ای از این ماده مدیران عامل و هیئت مدیره بانک ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی هستند.
 
 نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 134 رای موافق ، 9 رای مخالف و 7 رای ممتنع این ماده را به تصویب رساندند.
 
نمایندگان در ماده 87  نیز مقرر کردند نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی صورت گیرد که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
 
این ماده 150 رای موافق و یک رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید.
کد مطلب 1191847

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها