مدیرکل تربیت بدنی استان گیلان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در حکم سعیدلو برای رضا محمدی اصل آمده است: نظر به اهمیت و جایگاه ویژه ورزش در جامعه با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از کلیه ظرفیتها و منابع در تحقق اهداف ورزش، توسعه زیرساختها و گسترش فرهنگ ورزش در بین آحاد جامعه با استفاده بهینه از نیروی انسانی کارآمد موجود و بهره مندی از همفکری کارشناسان و کارکنان صدیق در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش استان همواره موفق و موید باشید.

سعیدلو در ادامه از زحمات " محمد فولادی " مدیرکل سابق تربیت بدنی استان گیلان تقدیر و تشکر کرده است.