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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

مدیرکل تربیت بدنی استان گیلان منصوب شد

مدیرکل تربیت بدنی استان گیلان منصوب شد

رشت - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی "رضا محمدی اصل" به عنوان مدیرکل جدید تربیت بدنی استان گیلان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در حکم سعیدلو برای رضا محمدی اصل آمده است: نظر به اهمیت و جایگاه ویژه ورزش در جامعه با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از کلیه ظرفیتها و منابع در تحقق اهداف ورزش، توسعه زیرساختها و گسترش فرهنگ ورزش در بین آحاد جامعه با استفاده بهینه از نیروی انسانی کارآمد موجود و بهره مندی از همفکری کارشناسان و کارکنان صدیق در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش استان همواره موفق و موید باشید.

سعیدلو در ادامه از زحمات " محمد فولادی " مدیرکل سابق تربیت بدنی استان گیلان تقدیر و تشکر کرده است. 

کد مطلب 1191851

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