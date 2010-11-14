حمایت کمیسیون امنیت ملی مجلس از توافقات سیاسی عراق/ محکومیت کشتارها

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیرامون تحولات عراق به این شرح است:

تحولات مهم سیاسی عراق و توافق صورت گرفته بر ریاست جمهوری طالبانی، نخست وزیری مالکی و ریاست مجلس نجیفی، امید فراوانی را در درون ملت عراق و همه دوستداران آرامش و امنیت این کشور بویژه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد که عراق دوران سخت نا آرامی ها و ترورها را سپری کند و بتواند در محیطی آرام و بدون بحران، سازندگی کشور را آغاز کند و بهانه از نیروهای بیگانه برای ادامه حضور در عراق گرفته شود و شرایطی ایجاد شود که عراق به عراقی ها واگذار شود تا این کشور مهم اسلامی بتواند استقلال، امنیت و عزت خود را مجددا بدست بیاورد.

دشمنان ملت عراق که متاسفانه برخی از کشورهای منطقه نیز در این جبهه قرار دارند با کشتار وحشیانه ملت بویژه در چند هفته گذشته نشان دادند که برای ایجاد ناامنی و بحران در عراق هیچ حد و مرزی قائل نیستند. از کشتار زائران بی گناه ایرانی گرفته تا کشتار وحشیانه آشوریان مظلوم در یک کلیسا به عنوان مکانی مقدس و در مراسم پیوند آسمانی زناشویی تا کشتار قشرهای مختلف مردم عراق همه و همه نشان دهنده افسارگسیختگی تروریزم فعال در عراق بویژه سازمان تروریستی القاعده است که علیرغم ابعاد گسترده این فاجعه به هیچ نتوانستند و نخواهند توانست در اراده ملت عراق خللی ایجاد نماید.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن محکومیت شدید این کشتارها امیدوار است با ثبات عراق، جهان و منطقه شاهد آغاز مرحله امنیت پایدار در این کشور همسایه باشد. طبیعی است که نظام جمهوری اسلامی ایران در همه ارکان خود از استقلال، امنیت و آرامش عراق قویا حمایت می کند.