  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

بذر گندم در 12 هزار هکتار از مزارع گلستان تولید می شود

بذر گندم در 12 هزار هکتار از مزارع گلستان تولید می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول برنامه ریزی مدیریت زراعت جهاد کشاورزی گلستان گفت: برای سال زراعی 90 - 89 بیش از 12 هزار هکتار از اراضی استان جهت تولید و تکثیر بذور گندم اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرهاد بغدادی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود:  پیش بینی می شود حدود 36 هزار و 300 تن بذر گندم گواهی شده تولید و در اختیار کشاورزان گندمکار قرار گیرد.

کارشناس مسئول برنامه ریزی مدیریت زراعت جهادکشاورزی گلستان اظهار داشت: ارقام بذور گندم تولید شده به دو بخش تقسیم می شوند که شامل بذر کوهدشت و رقم جدید لاین 17 برای اراضی دیم و ارقام N 19-80- و 81 N برای اراضی آبی مناسب است.
 
وی خاطرنشان کرد: استان گلستان از لحاظ تولید بذر مرغوب و گواهی شده در کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
 
گلستان 600 هزار هکتار اراضی زراعی و کشاورزی دارد.
کد مطلب 1191854

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها