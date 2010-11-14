بذر گندم در 12 هزار هکتار از مزارع گلستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرهاد بغدادی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: پیش بینی می شود حدود 36 هزار و 300 تن بذر گندم گواهی شده تولید و در اختیار کشاورزان گندمکار قرار گیرد.

کارشناس مسئول برنامه ریزی مدیریت زراعت جهادکشاورزی گلستان اظهار داشت: ارقام بذور گندم تولید شده به دو بخش تقسیم می شوند که شامل بذر کوهدشت و رقم جدید لاین 17 برای اراضی دیم و ارقام N 19-80- و 81 N برای اراضی آبی مناسب است.

وی خاطرنشان کرد: استان گلستان از لحاظ تولید بذر مرغوب و گواهی شده در کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.



گلستان 600 هزار هکتار اراضی زراعی و کشاورزی دارد.