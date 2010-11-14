چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس در خراسان‌ جنوبی برگزار می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدحسین جعفری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این جشنواره به منظور کشف و پرورش استعدادها، تبادل تجربیات در زمینه شعر دفاع مقدس، آشنایی عمومی با شعر دفاع مقدس، گرامیداشت یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس و بسترسازی حضور شاعران و فرهیختگان استان برگزار می ‌شود.

وی تصریح کرد: شعر دفاع مقدس، بهره‌ گیری شعر دفاع مقدس از مضامین و مفاهیم عاشورایی، شعر مقاومت ملل و شعر کودک و نوجوان دفاع مقدس از محورهای برگزاری این جشنواره است.

جعفری ادامه داد: این جشنواره توسط اداره‌ کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با همکاری اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بنیاد شهید، حوزه هنری و سازمان بسیج هنرمندان سپاه انصار الرضا (ع) استان برگزار می‌ شود.

260 اثر به دبیرخانه جشنواره شعر دفاع مقدس خراسان جنوبی ارسال شد

سرپرست معاونت ادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی نیز در این جلسه از ارسال 260 اثر به دبیرخانه چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس استان خبر داد و گفت: مرحله مقدماتی جشنواره شعر دفاع مقدس از 12 تا 20 آبان‌ماه توسط ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور نمایندگان دبیرخانه جشنواره در شهرستان‌های استان برگزار شد.

مهدی رحیم‌آبادی اظهار داشت: آثار ارسال شده نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به این که از هفته گذشته داوری اشعار آغاز شده تاکید کرد: با رایزنی ‌های صورت گرفته با دبیرخانه کشوری جشنواره شعر دفاع مقدس قرار است، علاوه بر حضور مهمانان کشوری، یکی از شاعران مطرح کشور نیز در این مراسم حضور یابد.

جشنواره شعر دفاع مقدس خراسان جنوبی 8 آذر ماه جاری در بیرجند برگزار می ‌شود.