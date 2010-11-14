شهرک سازی مخالف همه قوانین بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "حسام زکی" تاکید کرد: مصر تلاشهایی که در صدد مشروع جلوه دادن فعالیتهای شهرک سازی است را نمی پذیرد.

وی درباره آگاهی مصر از جزئیات تلاشهای آمریکا برای از سرگیری مذاکرات سازش گفت: ما از مسائلی که میان آمریکا و اسرائیل برای توقف شهرک سازی صورت گرفته است، اطلاعی نداریم.

زکی ادامه داد: فعالیتهای شهرک سازی اسرائیل غیر قانونی و نامشروع است و مخالف همه قوانین بین المللی است.مصر توقف شهرک سازی در کرانه باختری را مستلزم پرداخت هزینه گزاف و سنگین نمی داند زیرا باید اسرائیل به این درک برسد که خود شهرک سازی را متوقف کند.

وی افزود: اسرائیل نباید مذاکرات را قبل از اینکه نتیجه ای در برداشته باشد، نابود کند بلکه باید به صلح پایبند باشد و به مسئولیتهای خود دراین زمینه عمل کند این گرایش که ساخت شهرکها موجب حاکمیت اسرائیل بر آنها می شود، تصور غلطی از سوی طرف اسرائیلی است.

سخنگوی وزارت خارجه مصر تاکید کرد: تا زمانی که مرزهای میان طرفین مشخص نشود درباره اراضی که هر یک صاحب آن هستند توافقی صورت نمی گیرد.نباید توقف شهرک سازی مدخل وردی مذاکرات باشد بلکه موضوع زمین و مرزها از اولویت نخست برخوردار است و در چارچوب آن موضوع شهرک سازی حل و فصل می گردد.

زکی تصریح کرد: تلاش مصر قراردادن مذاکرات در مسیر صحیح آن است و هیچ عقب نشینی ازحقوق در کار نیست و ترتیبات امنیتی که نیازهای فلسطینی ها،مصر و سوریه را برآورده نکند، صورت نمی گیرد.