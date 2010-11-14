افتتاح نمایشگاه کتاب در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، همزمان با آغاز هجدهمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه کتابی با 12 هزار عنوان کتاب در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان افتتاح شد.

کتابهای این نمایشگاه در قالب موضوعات مذهبی، تاریخی، روانشناسی، هنری، فلسفی، حقوقی، ادبیات کلاسیک و عرفانی، کتب درسی و کودک و نوجوان ارائه شده است.

کتب ارائه شده نمایشگاه با تخفیف 10 تا 20 درصد در اختیار علاقمندان قرار دارد.

نمایشگاه روزهای 22 آبان ماه تا یکم آذرماه جاری از ساعت 9 صبح تا هفت عصر در فرهنگسرای امام خمینی (ره) واقع در خیابان شیخ فضل الله نوری دایر است.

این نمایشگاه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با همکاری انتشارات ناس برگزار شده است.