  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۱

همزمان با هفته کتاب صورت گرفت؛

افتتاح نمایشگاه کتاب در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان

افتتاح نمایشگاه کتاب در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر‌: همزمان با هفته کتاب نمایشگاه کتابی با 12 هزار عنوان کتاب در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، همزمان با آغاز هجدهمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه کتابی با 12 هزار عنوان کتاب در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان افتتاح شد.

کتابهای این نمایشگاه در قالب موضوعات مذهبی، تاریخی، روانشناسی، هنری، فلسفی، حقوقی، ادبیات کلاسیک و عرفانی، کتب درسی و کودک و نوجوان ارائه شده است.

کتب ارائه شده نمایشگاه با تخفیف 10 تا 20 درصد در اختیار علاقمندان قرار دارد.

نمایشگاه روزهای 22 آبان ماه تا یکم آذرماه جاری از ساعت 9 صبح تا هفت عصر در فرهنگسرای امام خمینی (ره) واقع در خیابان شیخ فضل الله نوری دایر است.

این نمایشگاه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با همکاری انتشارات ناس برگزار شده است.

کد مطلب 1191861

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها