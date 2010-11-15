نمایشگاه کتابهای قدیمی در موزه ملک برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین نمایشگاه که قسمتی از قدیمی‌ترین کتب چاپی موجود در کتابخانه ملی ملک را در بر دارد، کتابهایی با موضوعات مختلف ادبیات، تاریخ و جغرافیا، علوم پزشکی و کتابهای مرجع به زبانهای فارسی، عربی و زبانهای لاتین چون انگلیسی و فرانسه به نمایش گذاشته شده است.

از قدیمی ترین کتابهای عرضه شده در این نمایشگاه می توان به کتابی با عنوان" القانون فی الطب " نوشته ابوعلی سینا اشاره کرد؛ این کتاب در سال 1593 میلادی در رم به چاپ رسیده که در حقیقت نخستین انتشار آن محسوب می‌شود و به همین دلیل به قانون رمی نیز مشهور است.

از دیگر کتب قدیمی چاپی به نمایش درآمده در این نمایشگاه می‌توان به کتاب "تقویم التواریخ" نوشته حاجی خلیفه چاپ شده درقسطنطنیه به سال 1146 قمری و قرآنی به چاپ رسیده در هامبورگ در سال 1694 میلادی با عنوان " القرآن و هو شرعه الاسلامیه محمدبن عبدالله" اشاره کرد.

همچنین در این نمایشگاه کتابهایی به زبان لاتین به نمایش درآمده که متعلق به قرن 19 میلادی است.

کتابهای قدیم چاپ شده در شهرهایی چون تهران، تبریز، لندن، قاهره، کلکته، بنگال، پیزا در ایتالیا و چاپخانه دانشگاه مسکو از دیگر آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه موزه ملک است.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا پایان آبان ماه به نشانی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک واقع در خیابان امام خمینی (ره) مراجعه کنند.

