خدمات و قابلیتهای جدید سیمکارتهای همراه اول

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صدوقی یکشنبه در یک نشست خبری در حاشیه نمایشگاه ایران تلکام 2010 به تشریح عملکرد و برنامه های شرکت ارتباطات سیار پرداخت و گفت: همراه اول در حال کسب آمادگی برای عرضه نسل چهارم تلفن همراه در پایان دوره دو ساله اپراتور سوم موبایل است. همچنین همراه اول برای حضور در پروژه اپراتوری موبایل سوریه اعلام آمادگی کرده است که هنوز نتیجه مناقصه آن مشخص نشده است و جزئیات آن به زودی اعلام می شود.

سیمکارتهای جدید همراه اول با قابلیتهای متفاوت

صدوقی با تاکید بر اینکه همراه اول ارائه سیمکارت جدیدی را با قابلیت نمایش 5 شماره ممکن کرده است اظهار داشت: این سیمکارتها که هم اکنون در نمایشگاه تله کام عرضه شده قابلیت داشتن پنج شماره‌ همراه اول را دارا است.

وی افزود: تا سه ماه آینده نیز امکانی فراهم می‌شود که بر اساس آن سیمکارت‌های دائمی همراه اول که به خارج از کشور برده می‌شوند، خود به خود در آن رومینگ کم هزینه فعال شده و ودیعه‌ آن‌ها به شارژ تبدیل می ‌شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران از ارائه سیمکارتهای قاصدک مختص پیامک و امین مخصوص خودرو خبر داد و گفت: درباره واگذاری این سیمکارت‌ها مجوزهای لازم اخذ و هماهنگی‌های مورد نیاز با سازمان تنظیم مقررات انجام شده و از این پس این سیمکارتها به قیمت 10 هزار تومان عرضه می شود.

گوشیهای LG استانداردترند

صدوقی با اشاره به عرضه سرویس گوشی همراه با سیمکارت که در نمایشگاه تله کام برای اولین بار عرضه شده است و دلایل استفاده از برند "ال جی" بر روی سیمکارتهای این اپراتور اظهار داشت: همراه اول بیش از یک سال بر روی انواع گوشی‌ها آزمایشاتی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که این گوشی ها کیفیت لازم را برای ارائه به مشترکان دارا هستند.

وی با بیان اینکه بسیاری از گوشی‌ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و استاندارد لازم را ندارند گفت: در این زمینه هماهنگی‌های لازم انجام شده و بعد از بررسی‌های مدنظر سیمکارت همراه اول را به همراه گوشی و با مبالغ 35 و 45 هزار تومان عرضه کرده ایم که این گوشیها از کیفیت لازم برخوردارند.

مدیرعامل ارتباطات سیار افزود: قطعا از این پس گوشی‌هایی با کیفیت بهتر نیز ارائه خواهد شد که مشترکان می‌توانند گوشی‌ها را با استانداردهای لازم و قیمت‌های مناسب از همراه اول خریداری کرده و مبلغ آن را از ابتدا به صورت قسطی پرداخت کنند.

10 درصد سهام همراه اول به فرابورس می رود

صدوقی با اشاره به عرضه سهام شرکت ارتباطات سیار در بازار بورس نیز گفت: اساسنامه همراه اول سهامی عام شده و مذاکره با مدیران فرابورس برای عرضه این سهام آغاز شده است.

وی افزود: حداکثر تا دو ماه آینده 10 درصد سهام همراه اول به فرابورس می رود و این سهام به صورت خرد بوده و توسط مردم خریداری می‌شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین از افزایش ظرفیت ارسال MMS از 100 کیلوبایت به 300 کیلو بایت خبر داد و گفت: برغم این افزایش ظرفیت، تعرفه این سرویس برای ارسال هر MMS با این ظرفیت همان 100 تومان است.

وی ارائه سرویس‌های مسیریابی یا تعیین موقعیت، سرویس موبایل نیوز یا رسانه همراه و مودم اینترنت همراه اول – USB دیتا کارت – را از دیگر سرویس‌هایی عنوان کرد که همراه اول در نمایشگاه تله کام ارائه کرده و تا دو هفته آینده در اختیار عموم متقاضیان قرار می گیرد.