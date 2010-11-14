مجلس کنونی نماینده واقعی مردم اردن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "حمزه منصور" گفت: تقلبات گسترده ای در انتخابات اخیر صورت گرفت از جمله بسیاری از برگه های رای دهندگان بدون ذکر حوزه انتخاباتی بود با این حال به آنها اجازه رای داده شد، برخی ها رای ها از استانی به دیگری برده شد.

وی ادامه داد: رای گیری از مردگان و افرادی که وجود خارجی نداشتند، رای چند باره، تقلب بوسیله ناظران که اقدام به جعل برگه های انتخاباتی و چاپ برگه کردند و نیزحضور نظامیان در انتخابات از جمله تقلبات دیگر بود.

منصورافزود: خرید و فروش رای دراین انتخابات موضوعی عادی بود که برای هر رای 100 تا 250 دلار قیمت گذاشته شده بود که در برخی حوزه ها تا مرز 1430 دلار نیز پیش رفت.

دبیرکل جبهه عمل اسلامی گفت: مجلس کنونی با توجه به شرایط موجود نماینده مردم اردن نیست و دولت به شیوه های گوناگون سعی در بالا بردن میزان مشارکت کرد. قانون فعلی انتخابات تجاوزی آشکار علیه مردم است.

وی بیان داشت: سخن گفتن از شفافیت انتخابات با توجه به قانون کنونی مفهومی ندارد.

شایان ذکر است که جبهه عمل اسلامی اردن انتخابات اخیر را تحریم کرده بود. دولت این کشور میزان مشارکت را 53 درصد اعلام کرده بود.