نماز عید قربان به امامت سید احمد خاتمی اقامه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه ستاد اقامه نماز جمعه تهران به این شرح است:

حمد و ستایش بی پایان شایسته ذات خداوندی است که بندگان خود را با سرچشمه هستی و قدرت لایزال غیبی آشنا ساخت و تعلیمات حیات بخش انبیاء عظام از آدم تا خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفی (ص) راهگشای بشر گردید. برگزیدگان الهی، این سفیران نور به منظور صیانت از دین حنیف و حفظ آن گوهر شریف از دستبرد و تحریف راهزنان، جود و کرم را هدیه دادند و از شیطان نفس با تمام افسونگری اش برائت جستند و عید تابندگی دل و جان به نور معرفت را چراغی فرا راه مومنین قرار دادند.

ستاد نماز جمعه تهران پیشاپیش ضمن تبریک عید سعید قربان، عید ایثار و طاعت و بندگی معبود بی همتا، به اطلاع عموم شهروندان محترم و مومن تهران می رساند نماز عید سعید قربان همچون سالهای گذشته با شکوه و با حضور شما مردم بصیر و انقلابی روز چهارشنبه مورخ 89.8.26 در دانشگاه تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی اقامه خواهد شد.

در این اطلاعیه ضمن دعوت از عموم نمازگزاران برای شرکت در مراسم نماز عید قربان اعلام شده است: دربهای دانشگاه از ساعت 6 و 30 دقیقه صبح عید به روی مردم خداجوی بازخواهد شد.