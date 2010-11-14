بانک مرکزی طبق مصوبات شورای پول و اعتبار اداره می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم در جلسه عصر امروز یکشنبه در ماده 89 لایحه برنامه تصویب کردند، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه،صرافی‌ها و لیزینگ‌ها و همچنین ثبت تغییرات این نهادها فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

براین اساس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک، نیروی انتظامی و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

این مصوبه همچنین مقرر می‌کند که بانک مرکزی بر اساس ضوابطی که حداکثر تا 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و وضع جریمه برای تخلفات فعالین حوزه پولی را دارد.

همچنین انتخاب مدیرعامل و هیئت مدیره بانک‌های دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

بر این اساس، این افراد باید حداقل دارای دانش‌نامه کارشناسی مرتبط باشند و دو سوم اعضای هیئت مدیره حداقل 10 سال سابقه کاری در نظام بانکی داشته باشند.

به موجب این مصوبه، شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه بر اساس ماده 89 مکرر 2، شورای پول و اعتبار را موظف کردند تا با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، طی سالهای برنامه نسبت به اصلاح رویه‌های اجرایی و حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا اقدام کند.

همچنین شورای پول و اعتبار موظف شد تا استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی جدید نظیر سکوک جهت کمک به تامین مالی اسلامی بانک‌های کشور را ترویج کند.

مجلس همچنین شورای پول و اعتبار را موظف کرد تا ساختار بانک مرکزی را در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور اصلاح کند.

به موجب این مصوبه، شورای پول و اعتبار باید به افزیش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طریق الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارش‌های مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی اقدام کند.

شورای پول و اعتبار همچنین باید سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانک‌ها هنگام دستکاری نرخ‌های سود سپرده ها و تسهیلات به روش‌های خاص را راه‌اندازی کرده و به تقویت نظام‌های پرداخت بپردازد.

مجلس همچنین بر اساس ماده 89 مقرر کرد که عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شود و دستورالعمل اجرایی آن به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.