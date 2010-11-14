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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۲۰:۳۲

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

ووشوکار ایرانی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد

ووشوکار ایرانی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد

سجاد عباسی، ووشوکار کشورمان با برتری مقابل حریفی از پاکستان به مرحله نیمه نهایی رقابت در وزن 70 کیلوگرم مسابقات ووشو بازی‌های آسیایی گوانگجو صعود کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، سجاد عباسی، نماینده کشورمان در وزن 70 کیلوگرم مسابقات ووشو بازی‌های آسیایی گوانگجو، عصر امروز یکشنبه در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات به مصاف حریفی از پاکستان رفت.

عباسی در رقابت با "کامران خالد" از پاکستان در 2 راند پی در پی به پیروزی رسید و بدین ترتیب جواز صعود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات ووشو بازی‌های آسیایی گوانگجو در وزن خود را بدست آورد.

این ووشوکار ایرانی در مرحله یک هشتم نهایی رقابت در وزن 70 کیلوگرم به مصاف سانداکاری از چین تایپه به نام "چو تینگ یوان" می‌رود.

کد مطلب 1191916

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