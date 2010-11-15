جدول انتصابات پیام نور از ابتدای مهر ماه/ تغییر رئیس 11مرکز دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرستان مراکز اصفهان، اراک، اهواز، کرمان، گرگان، ساوه و خمین طی احکامی جداگانه از سوی حسن زیاری رئیس دانشگاه پیام نور صادر و با امضاء سعید حسامی قائم مقام دانشگاه پیام نور ابلاغ شد.

انتصاب سرپرستان جدید مراکز قم، سمنان، صومعه سرا و مریوان و معاونان پیام نور استانهای فارس، اصفهان، زنجان و خوزستان از دیگر انتصابات رئیس دانشگاه پیام نور از آغاز مهر ماه تا کنون است.

رئیس دانشگاه پیام نور از آغاز مهر ماه تا کنون 13 انتصاب در ستاد این دانشگاه داشته که شامل انتصاب مدیرکل پشتیبانی، سرپرست گروه فراگیر، مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی، مدیرکل دفتر مرکزی حراست، سرپرست دفتر آموزشهای آزاد و چند رسانه ای، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی، مسئول شبکه دانشگاههای مجازی کشورهای اسلامی، قائم مقام دانشگاه، سرپرست کتابخانه مرکزی، سرپرست حوزه کلان دانشجویی، معاون فرهنگی و اجتماعی، رئیس مرکز آزمایشگاهی ملی و قطبی و سرپرست دفتر تشکیلات و بودجه می شود.