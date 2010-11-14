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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۲۱:۳۱

در نشست دولت و مجلس مطرح شد؛

توضیحات رئیس‌جمهور به نمایندگان در خصوص هدفمندی یارانه‌ها

توضیحات رئیس‌جمهور به نمایندگان در خصوص هدفمندی یارانه‌ها

در جلسه مشترک دولت و مجلس رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل موجود بین دو قوه به خصوص هدفمند کردن یارانه ها سخنرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دقایقی پیش جلسه مشترک دولت و مجلس به اتمام رسید گفت: با توافقی که صورت گرفت فقط روسای دو قوه مجریه و مقننه در این جلسه صحبت کردند.
 
کوهکن‌ به صحبت‌های رئیس مجلس اشاره کرد و گفت: علی لاریجانی گزارش کوتاهی از عملکرد مجلس و روند بررسی برنامه پنجم توسعه در صحن علنی ارائه کرد و در نهایت بر دغدغه های نمایندگان در رابطه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرد.
 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: احمدی نژاد نیز به طور مفصل در خصوص نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها صحبت کرد.
 
کوهکن تاکید کرد: رئیس جمهور با توضیحات کاملی که از اجرای این قانون ارائه کرد مجلس را در جریان روند اجرا هدفمندی یارانه‌ها قرار داد.
 
نماینده مردم لنجان با بیان اینکه دولت به طور دقیق برنامه آتی هدفمندی یارانه ها را ارائه کرد گفت: دولت با ارائه پیش بینی‌های منطقی و آثار مثبت قانون هدفمندی یارانه های نگرانی‌های نمایندگان را برطرف کرد.
 
کوهکن افزود: با توجه به اینکه در جلسه‌های دیگر دولت و مجلس نیز حضور داشتم و با این دوستان در ارتباط بودم، معتقدم جلسه امشب یکی از شیرین ترین و با صفاترین جلسات دو قوه بود.
کد مطلب 1191926

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