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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۴

بیمارستان سوختگی گلستان 40 درصد رشد فیزیکی دارد

بیمارستان سوختگی گلستان 40 درصد رشد فیزیکی دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، پیشرفت بیمارستان سوانح و سوختگی استان را 40 درصد اعلام کرد.

شهریار سمنانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون برای اجرای این طرح که از مصوبات سفر دولت است، 80 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهار داشت: با تامین منابع مالی این پروژه از اعتبارات سفر سوم هیئت دولت به استان و مساعدتهای وزارت بهداشت، این طرح تکمیل می شود.
 
وی به وضعیت خوابگاهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان اشاره و اضافه کرد: خوابگاههای دانشجویی، تمام استانداردها را دارا بوده و از لحاظ فضای فیزیکی استاندارد هستند.
 
سمنانی عنوان کرد: کارشناسان بهداشت محیط مرتبط از خوابگاههای علوم پزشکی استان بازدید می کنند و مشکلات را گزارش می دهند.
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به اینکه این استان با بیماری سرطان مری شناخته شده است، افزود: میزان ابتلاء به این بیماری در استان کاهش یافته است.
 
وی اظهار داشت: کاهش میزان ابتلاء به بیماری سرطان در استان، نشانه رشد شاخص های بهداشتی است.
کد مطلب 1191929

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