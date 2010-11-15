بیمارستان سوختگی گلستان 40 درصد رشد فیزیکی دارد

شهریار سمنانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون برای اجرای این طرح که از مصوبات سفر دولت است، 80 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهار داشت: با تامین منابع مالی این پروژه از اعتبارات سفر سوم هیئت دولت به استان و مساعدتهای وزارت بهداشت، این طرح تکمیل می شود.

وی به وضعیت خوابگاهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان اشاره و اضافه کرد: خوابگاههای دانشجویی، تمام استانداردها را دارا بوده و از لحاظ فضای فیزیکی استاندارد هستند.

سمنانی عنوان کرد: کارشناسان بهداشت محیط مرتبط از خوابگاههای علوم پزشکی استان بازدید می کنند و مشکلات را گزارش می دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به اینکه این استان با بیماری سرطان مری شناخته شده است، افزود: میزان ابتلاء به این بیماری در استان کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: کاهش میزان ابتلاء به بیماری سرطان در استان، نشانه رشد شاخص های بهداشتی است.