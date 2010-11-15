معاونت فرهنگی در شهرداری های کشور ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دامادی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: هم اکنون بسیاری از چالش های فرهنگی و اجتماعی در شهرها وجود دارد که شهرداری ها برنامه مدونی برای رفع این نقایص ندارند.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری ها اقدامات فرهنگی فراوانی قابلیت اجرا است که در صورت تشکیل معاونت فرهنگی در شهرداری ها، این اقدامات به صورت اصولی و هدفمند قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت.

عضو هیئت رئیسه مجمع مشورتی کمیسیون های فرهنگی کلان شهرها و مراکز استان های شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه با تشکیل معاونت فرهنگی در شهرداری ها، بسیاری از محصولات فرهنگی و هنری هنرمندان قابلیت اجرایی شدن می گیرد تصریح کرد: نیازمند مسئول فرهنگی در شوراهای شهر نیز هستیم.

دامادی همچنین تشکیل اداره زیباسازی در شهرداری ها را ضرورت دیگری در این نهادها دانست و گفت: مبلمان شهری برخی شهرهای کشور به واسطه فقدان این اداره در شهرداری ها ناهمگون است.

عضو شورای اسلامی شهر ساری همچنین خواستار ترویج فرهنگ آپارتمان نشینی در مرکز استان شد و گفت: فعالیت های فرهنگی اجتماعی شهرداری ها باید بیشتر شود.

مهدی رضایی فرح آبادی، رئیس شورای اسلامی شهر ساری نیز از خریداری تیم فوتسال راه ساری توسط شهرداری ساری خبر داد و گفت: این تیم دسته اولی کشور از فصل آینده با نام شهروند فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به برگزاری همایش ملی مدیریت شهری آذر ماه امسال به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری از شهرداری ساری خواست تا حضور رسانه های فعال حوزه شهری را در این همایش بیشتر کنند.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 300 هزار نفر جمعیت دارد.