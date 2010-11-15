ضایعات گندم در سیلوهای گلستان وجود ندارد

حمیدرضا میرآفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: براساس استاندارد به مدت دو سال می توان در این سیلوها گندم نگهداری کرد.

وی اظهار داشت: طبق برنامه ظرفیت سیلوهای استان تا پایان سالجاری باید به 800 هزار تن برسد و این ظرفیت نیز سال آینده باید به یک میلیون و 300 هزار تن افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در سفر سوم هیئت دولت به استان، بیش از 70 میلیارد ریال از منابع ملی و استانی برای احداث سیلوها در نظر گرفته شد.

به گفته میرآفتاب، سیلوهای فلزی فاضل آباد و گنبد در دهه فجر و سیلوی کلاله تا فصل خرید گندم سال آینده آماده بهره برداری می شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان، تعداد کارخانجات آرد استان را 29 واحد اعلام کرد و افزود: این کارخانه ها قادرند سالانه بیش از یک میلیون و 100 هزار تن گندم را به آرد تبدیل کنند.

وی یادآورشد: 98 درصد آرد استان باکیفیت است و این استان باکیفیت ترین گندم کشور را نیز تولید می کند.