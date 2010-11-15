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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۶

مسئولان ساری پیشنهادی برای توسعه شهری ندارند

مسئولان ساری پیشنهادی برای توسعه شهری ندارند

ساری - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی استان مازندران با اشاره به اینکه مسئولان استان و شهرستان هیچ طرح و یا پیشنهادی را برای توسعه شهری مرکز استان از شهرداری نخواستند اظهار داشت: ساری هیچ جایگاه ای در سفر سوم دولت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: دولت باید در سفر سوم دولت به مازندران، سهمی برای توسعه ساری و رفع مشکلات ترافیکی مرکز استان کند که متاسفانه هنوز وعده های سفر قبلی در این حوزه کاملا محقق نشده است.

وی خاطرنشان کرد: شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر ساری باید با چانه زنی و رایزنی با مسئولان ستاد سفر دولت، برنامه ریزی جهت دیدار مستقیم اعضای شورای شهر ساری و شهرداری با رئیس جمهوری داشته باشند.
 
رئیس سابق شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه ترافیک ساری که پیشانی استان است هنوز رفع نشده است تصریح کرد: باید فکری اساسی و محوری برای رفع این معضل در سفر سوم دولت به مازندران اتخاذ کرد.
 
نقیبی با بیان اینکه شهرداری ساری باید برای مدتی کارهای بزرگ عمرانی را تعطیل و به ترمیم کنده کاری های سطح شهر بپردازد یادآور شد: متاسفانه به واسطه بدقولی و عدم اجرای شهرداری در مصوبات شهرداری، توهین و طعنه مردم خطاب به اعضای شورای شهر می شود.
 
وی با اعلام اینکه شهرداری باید در ایام باقی مانده تا فصل زمستان نسبت به ترمیم کنده کاری ها و آسفالت معابر سطح شهر اقدام کند افزود: در صورت عدم اجرای این مهم توسط شهرداری، زندگی مردم شهر در فصل زمستان مختل خواهد شد.
 
شهر ساری مرکز مازندران بیش از 300 هزار نفر جمعیت دارد.
کد مطلب 1191935

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