اصناف بندرعباس از چتر حمایتی بیمه معلم بهره مند می شوند

عبدالمجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: هیئت رئیسه مجمع امور صنفی استان هرمزگان طی جلسات متعددی که با شرکتهای بیمه ای مختلف داشته و با در نظر گرفتن شرایط هر یک و مطالبات اصناف شرکت بیمه معلم را به عنوان بیمه گزار خود انتخاب کرد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده کار بیمه در دو گروه اداری و تشکلهای صنفی انجام می شوند.

رئیس مجمع و نماینده هرمزگان در شورای اصناف کشور توضیح داد: گروه اول مربوط به تشکلهای صنفی است و مبالغ تعیین شده به حساب واریز شده اند و کارتهای بیمه نیز برای آنها صادر شده است.

جلالی ادامه داد: گروه دوم نیز آن دسته از اصنافی هستند که دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی یا تامین اجتماعی هستند و می توانند با دریافت معرفی نامه به نمایندگی شرکت مذکور مراجعه و کارت تکمیلی خود را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: افراد واجد شرایط می توانند به اتحادیه های مربوطه مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه به دفاتر نمایندگی این شرکت در سطح شهر مراجعه کنند مدت اعتبار این بیمه نیز یک ساله است که در صورت تمایل افراد نیز قابل تمدید است.

رئیس مجمع و نماینده هرمزگان در شورای اصناف کشور عنوان کرد: مجموعه اداری نیز شامل پنج هیئت مدیره است که کارکنان و خانواده آنها را شامل می شود.

وی در خصوص برخی از امتیازات و تعهدات این شرکت بیمه در قبال بیمه شوندگان گفت: جبران هزینه های پاراکلینیکی، جبران هزینه مربوط به آزمایشها، جبران هزینه زایمان، ‌جبران هزینه بستری در بیمارستان و افزایش سقف تعهدات برای مغز و اعصاب از جمله تعهدات شرکت مذکور است.