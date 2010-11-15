774 هزار خانوار مشمول دریافت یارانه علی الحساب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شعبان زاده شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: این تعداد معادل 90 درصد جمعیت خانوارهای مازندرانی بوده است.

وی خاطر نشان کرد: سرانه بهره مندی مردم ایران از دریافت یارانه علی الحساب در کشور معادل 86 درصد برآورد شده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به اینکه سازوکار اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها در استان فراهم است تصریح کرد: بسته های حمایتی سیاستی نیز در حین اجرای قانون برای طبقات مشخص توزیع می شود.

شعبان زاده با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی، نوعی جراحی اقتصادی در کشور است یادآور شد: میانگین مصرف انرژی در ایران از بسیاری از کشورهای توسعه یافته بالاتر است.

وی با اعلام این مهم که هم اکنون خودروهای عمومی، 50 درصد انرژی مصرفی کشور را به خود اختصاص می دهند گفت: میانگین مصرف انرژی در ایران شش برابر کشورهای رشد یافته است.

وی با اشاره به اینکه روند مصرف انرژی در ایران سیر صعودی دارد گفت: در صورت ادامه این روند هیچ منبع انرژی برای آیندگان موجود نخواهد بود.

شعبان زاده، استاندارد مصرف بنزین دردنیا را به ازای هر 100 کیلومتر سه لیتر عنوان کرد و افزود: این سرانه در ایران به ازای هر 100 کیلومتر شش تا هشت لیتر است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی نظیر بیکاری، فقر و رفاه حداقلی با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رفع می شود گفت: ایران در ردیف کشورهای در حال توسعه جهان سومی بوده که اجرای این قانون سبب شکوفایی اقتصادی کشور در زمان ممکن خواهد شد.