هنر لایه چینی قزوین از یونسکو نشان اصالت گرفت

حمید رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: این موفقیت نتیجه تلاش هنرمندان و صنعتگران استان است و خوشبختانه هنرمندان قزوینی با آثار منحصر به فرد خود در مراسم رسمی داوری بین المللی مهر اصالت به خوبی درخشیدند.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: صنایع دستی استان قزوین دارای اصالت و ویژگی‌های خاص بومی است که هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی با تلاش و زحمت بسیار توانسته اند همواره آن را حفظ کرده و در این راستا بخش دولتی نیز برای احیا و ترویج این هنرهای صناعی و غنی ‌سازی آن از هیچ کوششی دریغ نکرده‌ است.

قاسمی با اشاره به دریافت مهر اصالت یونسکو توسط هنرمند تاکستانی استان قزوین گفت: امسال داوری مهر اصالت در دو مرحله برگزار شد که در مرحله اول از 9 اثر ارسالی استان قزوین شش اثر( ساز فرش، ساز هشت تار، ساز سروش اثر استاد سیف الله شکری، نم نم دوزی (منجوق دوزی) اثر خانم اشرف حاتمی، گل تزئینی معرق، منبت اثرعلی رضا، لایه چینی اثر حسن رحمانی پذیرفته و به مرحله دوم راه یافت.

وی عرصه رقابت را در این مرحله بسیار سخت و حساس خواند و اظهار داشت: دریافت مهر اصالت از یونسکو که هر دو سال یک بار در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود برای یک اثر هنری دارای شاخصه‌های بسیاری بوده و یکی از نشانهای مهم بین المللی در عرصه آثار هنری کشورهای عضو به شمار می‌رود که از کشورهای مختلف جهان اثرهای خلق شده با قابلیتهای منحصر شرکت کرده و کاری موفق به دریافت این نشان بین المللی می‌شود که دارای ویژگی تعریف شده یونسکو باشد.

قاسمی خاطرنشان کرد: در این رقابت استان قزوین توانست با اثر لایه چینی، هنرمند خلاق تاکستانی، حسن رحمانی این نشان را از آن خود و هنر استان کند.

وی اظهار امیدواری کرد: در سالهای آتی با همراهی و همدلی هنرمندان و صنعتگران بتوان آثار بیشتری را به این مهر مزین کرد.