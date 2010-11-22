کتاب از سبد گلستانیها افتاد!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، براساس استاندارد به ازای هر 100 نفر باید هشت متر فضای کتابخانه ای و به ازای هر فرد 1.5 جلد کتاب وجود داشته باشد که رسیدن به آمار و سرانه در حال حاضر در گلستان یک رویا است.

احساس عدم نیاز به مطالعه، رواج مدرک گرایی، گرانی و در دسترس نبودن کتاب، عدم وجود کتابخانه های فعال در سطح استان از جمله مسائلی است که یار مهران را در گلستان بی یار کرده است.

طبق آمار نهاد کتابخانه ها در جامعه آماری مشخص شد که سرانه مطالعه در کشور 18 دقیقه است و این در حالیست که در استان گلستان این میزان به 11 دقیقه رسیده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان در این زمینه ، پایین بودن سرانه فضای مطالعه را از جمله مشکلات در استان برشمرد و افزود: باید برای ساخت کتابخانه و توسعه این فضاها برنامه ریزی و همکاری شود.

مدیر کل کتابخانه های گلستان با اشاره به تعداد کتابخانه های واقع در روستاها خاطرنشان کرد: در هزار روستای استان 12 کتابخانه دایر شده است که در صدد هستیم تا پایان سال این رقم به 20 کتابخانه برسد.



علوی گفت: طبق آمار نهاد کتابخانه ها در جامعه آماری مشخص شد که سرانه مطالعه در کشور 18 دقیقه است و این در حالیست که در استان گلستان این میزان به 11 دقیقه رسیده است.

وی افزود: خیران در این زمینه می توانند کمک شایانی داشته باشند و اکنون شاهد حضور خیران در امر مدرسه سازی، ساخت مسجد و دیگر عرصه ها هستیم.

خیران برای ساخت کتابخانه مشارکت کنند

وی اظهار داشت: خیران و افراد نیکوکار می توانند این نهاد را رد ساخت کتابخانه ها یاری کنند، زیرا از نظر سرانه فضاهای کتابخانه ای با کمبود روبرو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: برای تشویق و ترغیب به کتابخوانی باید با یکسری برنامه های فرهنگی دست به دست هم دهیم تا ضاعقه های مردم به کتاب و مطالعه شیرین شود و برنامه های فرهنگی باید کمک کند تا دسترسی مردم به کتاب آسان شود.

علوی گفت: باید بتوانیم کتابهای خوب را معرفی کنیم و این امر نیاز به فرهنگسازی دارد تا خلاء کتاب برای مردم ملموس و روشن شود و بدانند که اگر کتاب، مطالعه و منابع اطلاعاتی در دسترس آنها و خانواده شان نباشد، می تواند منجر به بروز آسیبهای اجتماعی زیادی شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان با اشاره به اینکه در سال گذشته بیشترین مراجعه کننده به کتابخانه های عمومی استان صورت گرفته است، گفت: در این سال رتبه پنجم را در کشور کسب کرده ایم و این نشان می دهند که مردم علاقمند به مطالعه هستند.

وی تاکید کرد: از دو راه می توان سرانه مطالعه را در استان افزایش داد که یکی آنست که مردم همکاری و مشارکت داشته باشند و این نهاد را یاری کنند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی گلستان عنوان کرد: اگر در روستاها و شهرهای فاقد کتابخانه، مکانی به صورت موقت واگذار شود، این نهاد آمادگی دایرکردن کتابخانه در آن منطقه را داراست.

علوی یادآورشد: همچنین انجام یکسری کارها، به مسئولان بازمی گرد و در سفر اول یک کتابخانه و سفر دوم دو کتابخانه برای استان مصوب شد که نشان از عزم مسئولان در این بخش است.



26 کتابخانه جدید در گلستان ساخته می شود

مدیر کل کتابخانه های عمومی گلستان یادآورشد: در سفر سوم دولت به استان بیش از 26 کتابخانه برای استان مصوب شد که با عملیاتی شدن آن به سرانه کتابخانه های استان افزوده می شود.



وی گفت: همچنین با دستگاهها ونهادهای استان ارتباط برقرا کردیم تا از فضاهای بلااستفاده آنها برای راه اندازی کتابخانه استفاده شود و تاکنون با چند دستگاه، تفاهنامه هایی در این بخش منعقد شد.



علوی بر لزوم ورد خیران برای ساخت کتابخانه در استان تاکید کرد و گفت: باید خیرین در این بخش ورود پیدا کنند، زیرا شدیدا به ساخت کتابخانه، نیاز داریم زیرا از نظر سرانه فضای کتابخانه وضعیت خوبی نداریم.



هر 100 گلستانی 1.2 متر کتابخانه دارند

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان بیان داشت: بر اساس استاندارد، به ازای هر 100 نفر شهروند باید هشت متر فضای کتابخانه ای داشته باشیم و این میزان در کشور دو متر مربع و در استان 1.2 متر مربع است.



وی یادآورشد: در بخش سرانه فضای کتابخانه ای از استاندارد جهانی که هشت متر است، فاصله زیاد داریم.



علوی یادآورشد: در بخش کتاب نیز باید به ازای هر نفر1.5 جلد کتاب وجود داشته باشد، ولی اکنون به ازای هر پنج نفر یک جلد کتاب داریم که نسبت به سرانه کم کشوری و جهانی ناچیز است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان، جمعیت استان را حدود یک میلیون و 700 هزار نفر اعلام کرد و گفت: حدود چهار میلیون کتاب باید در کتابخانه ای استان وجود داشته باشد درحالیکه، اکنون حدود 350 هزار جلد کتاب موجود است و نسبت به سرانه بسیار پایین تر است.