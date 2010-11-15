به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبدالرضا مرادی شامگاه یکشنبه در نشست خبری ویژه برنامه‌های شبکه دامپزشکی شهر اصفهان به مناسب عید قربان افزود: بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران هر گونه ذبح در خارج از محل کشتارگاه غیر مجاز است و می‌توان متخلف را جریمه کرد.

وی افزود: در برخی از ایام سال همچون تاسوعا و عاشورا و عید قربان با توجه به اعتقادات مردم باید با برنامه‌ریزی مشخص و منسجم‌تری عمل کرد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهر اصفهان تصریح کرد: در سالهای گذشته شبکه دامپزشکی در این ایام اکیپهای بازرسی سیار را در سطح شهر مستقر می‌کرد اما در سال جاری بر اساس دستور فرماندار و مصوبات کمیته تخصصی امنیت غذای شهرستان به ریاست شبکه دامپزشکی برنامه‌ریزی منسجم‌تری در این موضوع انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات این کمیته پس از اعلام فراخوان عمومی به منظور انتخاب محل ذبح قربانی و استقرار اکیپهای بازرسی این شبکه، 15 مکان توسط کمیته بازرسی انتخاب و مراکز تائید ذبح مشخص شدند.

مرادی اظهار داشت: علاوه بر حضور اکیپهای بازرسی، در این محلها کارشناس مذهبی حضور دارد.

وی با اشاره به شناور شدن قیمت گوسفند زنده در همین ایام در سال گذشته تصریح کرد: قرار است با هماهنگی میان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرگانی، اتحادیه گوشت قرمز استان و ... قیمت گوسفند زنده در این ایام کنترل شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهر اصفهان افزود: همچنین برای کنترل قیمت گوسفند زنده در این ایام فروش گوسفند زنده در مراکز مشخص شده برای ذبح روز قربان انجام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به جمع‌آوری و پلمپ اماکن فروش گوسفند زنده در اطراف شهر اصفهان اظهار داشت: با حضور نیرو‌های انتظامی، نماینده شهرداری و شبکه بهداشت شهر اصفهان تمامی اماکن فروش گوسفند زنده در اطراف شهر اصفهان پلمپ و افراد شاغل در این مراکز متعهد به عدم فروش گوسفند زنده در این اماکن شدند.

مرادی خاطرنشان کرد: علاوه بر 15 مرکز مشخص شده برای ذبح شرعی 10 اکیپ سیار بازرسی ذبح در سطح شهر فعال هستند.