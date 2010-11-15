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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۹:۰۵

رضا عنایتی:

موفقیت تیم سپاهان اولویت اول من است

موفقیت تیم سپاهان اولویت اول من است

اصفهان - خبرگزاری مهر: مهاجم تیم فولاد مبارکه سپاهان گفت: برای من فرقی نمی‌کند که شخص من یا مهاجمان دیگر در ترکیب سپاهان قرار گیرند چراکه موفقیت تیم برایمان مهمتر است.

رضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، پیرامون اردوی یک هفته‌ای سپاهان در کشور امارات افزود: اردوی خوبی برگزار شد که در آن تلاش کردیم خود را آماده نگه داریم چرا که تعطیلی مسابقات لیگ به ما ضربه زد.

وی اظهار داشت: معلوم نیست با توقفهای مختلف در مسابقات لیگ برتر چه اتفاقی برای سپاهان رخ دهد اما مطمئنم که تیم ما در آینده از فشار بازیهای لیگ ضرر می‌کند و باید توجه داشت که مجبور بودیم به این مسئله تن دهیم.

مهاجم تیم سپاهان با اشاره به حضور خود در ترکیب این تیم اصفهانی تصریح کرد: سپاهان در حال حاضر مهاجمانی دارد که همه تیمهای لیگ برتری آرزوی داشتن این مهاجمان را دارند زیرا آنها از بهترین مهاجمان هستند و می‌توانند برای همه تیمها مفید باشند.

وی با بیان اینکه بازی نکردن در ترکیب تیم برایم اهمیت ندارد، ادامه داد: اگر دقت کرده باشید سپاهان در همه بازیهای خود دو تعویض را به مهاجمان اختصاص می‌دهد و این مسئله نشان می‌دهد که هر چهار مهاجم این تیم در مسابقات مختلف به میدان رفته‌اند.

عنایتی بیان داشت: به نظر من قرار گرفتن یک بازیکن در ترکیب تیم اهمیت چندانی ندارد و آنچه مهم است موفقیت همه تیم در مسابقات مختلف است.

مهاجم تیم سپاهان ادامه داد: سپاهان یک تیم حرفه‌ای است و بازیکنان این تیم با تفکرات حرفه‌ای نظرات سرمربی تیم را به طور کامل به اجرا در می‌آورند.

عنایتی در مورد بازی تیمش مقابل پرسپولیس گفت: اگرچه بازی کردن در ورزشگاه آزادی برای هر تیمی سخت است اما سپاهان در این بازی تنها به سه امتیاز فکر می‌کند و تلاش می‌کنیم با استفاده از موقعیتهای خود پیروزی را به مردم اصفهان هدیه کنیم.

کد مطلب 1191943

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