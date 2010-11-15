موفقیت تیم سپاهان اولویت اول من است

رضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، پیرامون اردوی یک هفته‌ای سپاهان در کشور امارات افزود: اردوی خوبی برگزار شد که در آن تلاش کردیم خود را آماده نگه داریم چرا که تعطیلی مسابقات لیگ به ما ضربه زد.

وی اظهار داشت: معلوم نیست با توقفهای مختلف در مسابقات لیگ برتر چه اتفاقی برای سپاهان رخ دهد اما مطمئنم که تیم ما در آینده از فشار بازیهای لیگ ضرر می‌کند و باید توجه داشت که مجبور بودیم به این مسئله تن دهیم.

مهاجم تیم سپاهان با اشاره به حضور خود در ترکیب این تیم اصفهانی تصریح کرد: سپاهان در حال حاضر مهاجمانی دارد که همه تیمهای لیگ برتری آرزوی داشتن این مهاجمان را دارند زیرا آنها از بهترین مهاجمان هستند و می‌توانند برای همه تیمها مفید باشند.

وی با بیان اینکه بازی نکردن در ترکیب تیم برایم اهمیت ندارد، ادامه داد: اگر دقت کرده باشید سپاهان در همه بازیهای خود دو تعویض را به مهاجمان اختصاص می‌دهد و این مسئله نشان می‌دهد که هر چهار مهاجم این تیم در مسابقات مختلف به میدان رفته‌اند.

عنایتی بیان داشت: به نظر من قرار گرفتن یک بازیکن در ترکیب تیم اهمیت چندانی ندارد و آنچه مهم است موفقیت همه تیم در مسابقات مختلف است.

مهاجم تیم سپاهان ادامه داد: سپاهان یک تیم حرفه‌ای است و بازیکنان این تیم با تفکرات حرفه‌ای نظرات سرمربی تیم را به طور کامل به اجرا در می‌آورند.

عنایتی در مورد بازی تیمش مقابل پرسپولیس گفت: اگرچه بازی کردن در ورزشگاه آزادی برای هر تیمی سخت است اما سپاهان در این بازی تنها به سه امتیاز فکر می‌کند و تلاش می‌کنیم با استفاده از موقعیتهای خود پیروزی را به مردم اصفهان هدیه کنیم.