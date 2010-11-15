به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه‌ای است از سلسله گفتارهایی که در همایش دانشگاه علامه طباطبایی درباره بازنمود جنبه‌هایی از عظمت و تاثیر حضرت ختمی‌مرتبت(ص) بر فرهنگ اسلامی و ادب فارسی ارائه شده است.

از عناوین مطالب کتاب "مجموعه مقاله‌های همایش نگین خاتم" می‌توان به سیمای مبارک پیامبر اعظم(ص) در مثنوی جلال‌الدین مولوی، حضرت محمد (ص) در آثار مشهور فلاسفه قرن 18 فرانسه، ارزشهای اخلاقی در سیره رسول اعظم، پیامبر و مردم‌سالاری و بررسی برخی ویژگیهای سیاسی و اجتماعی مدینه‌النبی اشاره کرد.

در این کتاب می‌خوانیم: مولوی شاعری است بلند آوازه که عارفانه می‌نگرد و عارفانه سخن می‌گوید و شاعرانه توصیف می‌کند. پیامبر اعظم معشوقی است که دل از مولانا برده است و او را شیفته و شیدایی خود کرده است. مولوی وقتی از منظر شاعرانه به پیامبر نگاه می‌کند خیال‌انگیزترین تصاویر را از رسول مکرم اسلام می‌آفریند و به جهانیان هدیه می‌دهد.

سید صدرالدین شریعتی، محمد حسین بیات، علی احمد حیدری، محمود رفیعی، فاطمه عشقی، زری پیشگر، احمد تمیم‌داری و سالار منافی اناری از جمله استادان و پژوهشگرانی هستند که آثارشان در این کتاب گرد آمده است.

کتاب "مجموعه مقاله‌های همایش نگین خاتم" با شمارگان 1000 نسخه در 253 صفحه و به قیمت 4000 تومان منتشر شده است.

