سیستم‌ روشنایی ورودی شهرهای خوزستان باید اصلاح شوند

خیراله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با تاکید بر اجرای دقیق سیستم روشنایی در ورودی شهرها، تصریح کرد: وضعیت روشنایی در برخی محورها مناسب نیست و چراغهای برخی محورها یک در میان روشن است که این موضوع می‌ تواند موجب حوادث رانندگی شود.

وی همچنین با اشاره به لزوم ایجاد فضای سبز و درخت کاری در حاشیه جاده‌ های ورودی شهرها افزود: اداره‌ کل راه و ترابری خوزستان موظف است در حاشیه و حریم جاده‌ ها درخت کاری کند و در صورتیکه حریم جاده‌ ها به صورت غیرمجاز تصرف شده‌ اند لازم است حریم جاده آزاد شود.



معاون امور عمرانی استانداری خوزستان سامان دهی ورودی شهرها را به عنوان پروژه‌ های ادامه ‌دار دانست که در سالهای آینده نیز با استفاده از اعتبارات عمران شهری ادامه می‌ یابند.



وی گفت: برای سامان ‌دهی ورودی شهرها لازم است ابتدا نیازهای موجود اولویت ‌بندی شود و پس از آن به گونه ‌ای عمل شود که تا پیش از پایان سال ورودی شهرها ساماندهی و مشکلات ورودیها حل شود.



خادمی توضیح داد: بیش از 11 میلیارد تومان اعتبار برای ساما‌ندهی ورودی شهرها در بخش روکش آسفالت اختصاص یافته که پنج میلیارد تومان از این مبلغ برای ورودیهای شهر اهواز و بقیه اعتبار برای ورودیهای شهرستانها اختصاص می‌ یابد.



وی افزود: همچنین سه میلیارد تومان برای اجرای روشنایی ورودیهای شهر اهواز اختصاص یافته و محورهایی که قرار است پروژه روشنایی در آنها اجرا شوند نیز مشخص شده‌ اند.



خادمی تصریح کرد: چهار میلیارد تومان نیز برای ایجاد فضای سبز در ورودی‌ شهرهای خوزستان پیش ‌بینی شده که دو میلیارد از آن به ورودیهای اهواز و دو میلیارد نیز به ورودیهای دیگر شهرها اختصاص یافته است.



وی خاطرنشان کرد: پنج میلیارد تومان نیز برای تامین سیستم روشنایی در ورودی دیگر شهرهای خوزستان اختصاص یافته است.