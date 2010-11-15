اهواز رتبه نخست کاهش تلفات برق در کشور را کسب کرد

یدالله حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این شرکت در راستای استفاده بهینه از منابع ملی و کاهش تلفات شبکه از ابتدای سال 1387 با بسیج تمامی امکانات نسبت به ساماندهی شبکه و جمع آوری انشعابهای غیرمجاز با هدف حذف شبکه فشار ضعیف و نصب ترانسهای کم ظرفیت و کابل خودنگهدار اقدام کرده است.

وی ادامه داد: مجموعه این اقدامها در قالب طرح های عمرانی و کاهش تلفات و همچنین اجرای طرح تعالی خدمت در سالهای اخیر موجب شد با نصب یک هزار و 763 دستگاه ترانسفورماتور کم ظرفیت و بیش از یک میلیون متر کابل خودنگهدار، تعداد 223 هزار و 875 انشعاب غیرمجاز برق جمع آوری و تعداد 100هزار و 451 انشعاب قانونی جایگزین شود.



مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز افزود: ساماندهی شبکه در مناطق مختلف اهواز که دارای سابقه طولانی استفاده غیرمجاز برق بوده اند دستاوردهای بزرگی را به همراه داشته که در زمینه فرهنگی و رضایتمندی مردم از اجرای طرح های ساماندهی شبکه برق و همراه کردن آنها با طرح جمع آوری انشعابهای غیرمجاز خود بزرگترین دستاورد فرهنگی و اجتماعی به شمار می رود.



حضرتی با بیان اینکه روند کاهش تلفات انرژی برق در کلانشهر اهواز در سال جاری نیز ادامه داشته است، افزود: در هفت ماه گذشته سال 89 نیز به میزان 4.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1388 کاهش تلفات انرژی حاصل شده است.



وی گفت: با اجرای طرح های ساماندهی شبکه برق اهواز سبب جلوگیری از اتلاف انرژی به میزان 672 میلیون و 961 هزار کیلو وات ساعت شده که با احتساب نرخ آزاد هر کیلووات ساعت 773 ریال مبلغ 520 میلیارد و 198 میلیون و 853 هزار ریال صرفه جویی ریالی حاصل شده است.



مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهوازامیدواری کرد: امسال نیز با جدیت و تلاش بیشتر نسبت به ساماندهی و پاکسازی مناطق باقیمانده شهرهای اهواز، حمیدیه و ملاثانی اقدام کرده تا میزان تلفات انرژی شبکه برق اهواز به میزان استاندارد مورد نظر کاهش یابد.



بر اساس آمار رسمی در دو سال اخیر بیش از 600 هزار انشعاب غیرمجاز برق در سطح شهرهای استان خوزستان جمع آوری و به جای آن انشعاب قانونی واگذار شده است.



بر اساس مصوبه هیئت دولت باید تمامی انشعابهای غیرقانونی آب و برق در استان خوزستان جمع آوری و به جای آن انشعاب قانونی واگذار شود.