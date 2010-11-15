بزرگترین شبکه فیبرنوری برق کشور در اهواز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، این پروژه با هدف ایجاد شبکه مخابراتی با ضریب اطمینان بالا برای کاربردهای اتوماسیون اداری، مانیتورینگ، ویدئو کنفرانس، ایجاد منابع درآمدی جدید با استفاده از اجاره ظرفیتهای مازاد نیاز صنعت برق و فیبرتاریک تقلیل هزینه‌های ناشی از شبکه برق، بالا بردن کیفیت بهره‌برداری و استفاده از سیستمهای مخابراتی برای بهینه کردن تولید انرژی الکتریکی اجرا شد.

اجرای بخش پسیو، اجرای نصب سیم محافظ حاوی فیبرنوری روی خطوط انتقال به طول یک هزار و 304 کیلومتر که اغلب آن به صورت خط گرم (بدون قطعی برق) اجرا شد، خرید، نصب و راه‌اندازی بخش اکتیو به تعداد 27 دستگاه Access و 23 دستگاه SDH و ایجاد لایه اصلی شبکه مخابرات نوری از جمله کارهایی انجام شده در این پروژه است.



مدیر عامل شرکت توانیر در مراسم بهره برداری از این پروژه گفت: اجرای این پروژه با توجه به شرایط خاص و گرمایی که 9 ماه در خوزستان وجود دارد، اقدامی بزرگ است که امیدواریم تا پایان سال 91 به اتمام برسد.



همایون حائری افزود: در تابستان سال جاری 20 درصد ظرفیت پستهای فوق توزیع و انتقال در خوزستان اجرا شد که از اولویتهای صنعت برق کشور به حساب می‌آیند و پست شهید دقایقی که در مدت هشت ماه به اتمام رسید یکی از اقدامات مهم در این زمینه بوده است.



وی ادامه داد: با توجه به اهمیت پستهای فوق توزیع در برق، روند اجرای آنها در خوزستان و سراسر کشور استمرار داشته باشد.



حائری همچنین با اشاره به اینکه خوزستان پیشتاز امر اجرای شبکه فیبر نوری کشور بوده است، اظهار داشت: انجام پروژه شبکه فیبر نوری کشور توسط برق منطقه‌ای خوزستان با یک‌ هزار و 300 کیلومتر شبکه باعث معرفی این شرکت به عنوان پیشتاز در صنعت برق کشور و توسعه دولت الکترونیک شده است.



مدیر عامل شرکت توانیر گفت: در زمان حاضر دنیا به سمتی می‌رود که زیرساخت اصلی، زیرساخت دیجیتالی است و یکی از اصول آن به حساب می‌آید.



حائری افزود: در شبکه ارتباطات، زیرساخت مخابراتی اجتناب‌ناپذیر است و مهم این است که بتوانیم با زیرساختهای مخابراتی ابتدا به شرایط اتوماسیون رسیده و پس از آن به شبکه هوشمند برسیم.



وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به ظرفیت 60 هزار مگاواتی برق در کشور، به عنوان شانزدهمین کشور در دنیا، نخستین کشور در خاورمیانه و محور تبادلات انرژی در این منطقه، ایران به سیستمی نیاز دارد تا شبکه را به صورت هوشمند اداره کند.



حائری با اشاره به اینکه خوزستان به عنوان پیشتاز مخابراتی در زیرساختهای مخابراتی کشور وارد شده، گفت: زمانی می‌توانیم از این شبکه مخابراتی به نحو مطلوب استفاده کنیم که خود دیتا تولید کنیم، در زمان حاضر روند تولید دیتا از جنس مستندسازی در کشور ضعیف است هر چقدر که مسئولان امر بتوانند دیتا تولید کنند این کار معنای مطلوب‌تری پیدا خواهد کرد.