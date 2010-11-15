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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۹:۱۰

"ارباب دزدها" به کتابفروشی آمد

"ارباب دزدها" به کتابفروشی آمد

رمان دوجلدی "ارباب دزدها" نوشته کورنلیا فونکه با ترجمه داود لطف‌اله از سوی نشر پیدایش منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رمان که برای نوجوانان نوشته شده است ماجرای دو پسر بچه یتیم شرح داده می‌شود که از هامبورگ به ونیز فرار کرده‌اند. آنها در کانال‌های قدیمی و کوچه‌های مه گرفته شهر پنهان می‌شوند و وقایع مختلفی را پشت سر می‌گذارند.

در "ارباب دزدها" می‌خوانیم: یک موش آبی با شنیدن صدای پای بچه‌ها که در تاریکی گذرگاه، کورمال کورمال حرکت می‌کردند پا به فرار گذاشت. گذرگاه مثل بیشتر گذرگاه‌ها و کوچه‌های شهر ونیز به یک کانال می‌رسید اما آن سه نفر فقط تا دری فلزی که در یک دیوار بی‌پنجره در سمت راست گذرگاه قرار داشت پیش رفتند.

کورلنیا فونکه نویسنده آلمانی در سال 1958 به دنیا آمد. وی به عنوان مددکار اجتماعی با کودکانی کار کرده بود که از هر تجربه‌ و پیش‌زمینه‌ای بی‌بهره بودند. در آنجا پی برد که گونه‌ای از داستانها بر تخیلات آنان بسیار تاثیر می‌گذارد. این‌گونه‌ها، داستانهایی بودند که او دوست داشت بنویسد.

کتابهای فونکه به 40 زبان ترجمه شده و بیش از صد میلیون جلد از آثار او در سراسر جهان منتشر شده است.

دو جلد رمان "ارباب دزدها" با شمارگان 2500 نسخه در 206 و 211 صفحه و هر جلد به قیمت 4000 تومان به چاپ رسیده است.
 

کد مطلب 1191951

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