مبلغان در عرصه تبلیغ فریضه زکات تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری شامگاه یکشنبه در نشست ستاد احیای زکات خوزستان، کلید احیای این فریضه الهی در استان را همکاری و همیاری استاندار خوزستان دانست و گفت: خوشبختانه اهتمام و دلسوزی استاندار نسبت به احیای زکات در خوزستان سبب شد تا اکنون در جمع‌آوری زکات و خدمات‌رسانی به مردم سربلند و رو سفید شویم.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با بیان اینکه شاهرگ و گلوگاه پیروزی طرح احیای زکات، تعهد دولت نسبت به پرداخت سهم خود و اهتمام استاندار نسبت به این مسئله است، اظهار داشت: باید هر سال نسبت به سالیان گذشته به تعهدات خود در برابر عاملان زکات انجام دهیم.



آیت الله موسوی جزایری به نقش مبلغان برای تبلیغ و گسترش این مسئله اشاره و خاطر‌نشان کرد: مبلغان نه تنها در روزهای جمع آوری زکات، بلکه در طول سال باید مردم را به پرداخت زکات تشویق کنند.



امام جمعه اهواز نقش رسانه ها در ترویج فریضه الهی زکات را بسیار مهم و تاثیرگذار خواند و بیان داشت: با توجه به اینکه بخش زیادی از روستائیان را مردم عرب تشکیل می دهند از این رو صدا و سیما باید با زبانهای عربی و فارسی این فریضه الهی را تبلیغ کنند.



وی در ادامه اظهار داشت: صدا و سیمای مرکز خوزستان باید برنامه‌ای در خصوص عاملان زکات تهیه تا سبب تشویق دیگران نسبت به این مسئله شود.