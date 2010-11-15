32 واحد آموزشی شبانه روزی روستایی در خوزستان احداث می شود

قدرت الله نیاکان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این طرحها برای تحصیل دانش آموزان در روستاهای مختلف استان از جمله هویزه، شادگان، اندیکا، مسجد سلیمان، لالی، صیدون و دهدز در قالب 182 کلاس درس ساخته می شوند.

نیاکان با اشاره به اینکه این طرحها با پیشرفت 80 تا 95 درصد و با اعتبار 80 میلیارد ریال در حال اجراست، افزود: با بهره برداری از این طرحها تا پایان امسال بیش از 14 هزار و 500 دانش آموز روستایی زیر پوشش قرار می گیرند.



وی ساخت خوابگاه، سالن ورزشی، غذاخوری، نمازخانه، آزمایشگاه و سرویسهای بهداشتی مجهز به حمام را از جمله طرحهای اجرایی در این واحدهای آموزشی برشمرد و گفت: این طرحها تا پایان امسال به بهره برداری می رسند.



مدیر کل توسعه تجهیز و نوسازی مدارس خوزستان تصریح کرد: 33 واحد آموزشی شبانه روزی در شهرهای مختلف خوزستان فعالیت می کنند.



نیاکان همچنین به طرح شناسنامه دار کردن مدارس خوزستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر جمع آموری این اطلاعات مراحل پایانی خود را طی می کند و به زودی این اطلاعات وارد سامانه اطلاعاتی می‌ شود که بر اساس آمار به‌ دست آمده می ‌توان نیازهای مناطق محروم را برآورد کرد.



مدیر کل توسعه تجهیز و نوسازی مدارس خوزستان در ادامه نیز به وجود چهار هزار و 800 کلاس درس تخریبی در استان اشاره کرد که نیاز به بازسازی دارند و گفت: بر اساس برنامه ‌ریزیهای صورت گرفته، این تعداد کلاسهای تخریبی در استان خوزستان در برنامه پنجم توسعه بازسازی خواهند شد.



وی یکی از مشکلات نوسازی مدارس برای بهبود مدارس فرسوده در استان را عدم تخلیه فضاها و نیاز آموزش و پرورش به آن فضاها عنوان کرد و ادامه داد: در صورتیکه تخلیه اینگونه فضاها با سرعت بیشتری از سوی آموزش و پرورش صورت گیرد، نوسازی مدارس فرسوده در استان با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.