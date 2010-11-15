طرح روشنایی خورشیدی برای عشایر خوزستان اجرا می شود

البرز احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در این طرح با نیروی خورشیدی در مسیرهای سخت روی عشایر که دسترسی به شبکه برق سراسری امکان پذیر نیست، دستگاه روشنایی خورشیدی به صورت سیار نصب می شود.

احمدی افزود: همچنین پنج باب حمام خورشیدی ثابت در مناطق عشایری خوزستان ساخته می شود.



معاون توسعه و عمران اداره کل امور عشایر خوزستان اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این طرح ها را 880 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این طرح ها در منطقه های عشایری شهرستان های اندیکا، ایذه، باغملک و دزفول تا پایان امسال به پایان می رسد.



احمدی جمعیت عشایر خوزستان را 175 هزار نفر و تعداد دام آنها را دو میلیون و 500 هزار راس عنوان کرد و گفت: استفاده از انرژی پاک و دسترسی عشایر به انرژیهای ارزان قیمت از جمله مزایای اجرای این طرح است.