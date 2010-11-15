کتابخانه تخصصی امام خمینی (ره) در دانشگاه گیلان راه اندازی شد

محمد توکلی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای ترویج فرهنگ ولایت و آشنایی دانشجویان با اندیشه های ناب بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و رویدادهای انقلاب اسلامی با مشارکت دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره)، کتابخانه تخصصی امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی در دانشگاه گیلان راه اندازی شده است.

وی خاطر نشان کرد: بنا به مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه گیلان با هدف تبیین اندیشه مقام معظم رهبری به قشر فرهیخته مقرر شد مجموعه آثار معظم له نیز به این مجموعه افزوده شود از اینرو عنوان این کتابخانه به " امام خمینی(ره) مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی " تغییر نام یافت.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه گیلان گفت: در این رابطه دفتر نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) تعداد 242 عنوان کتاب و دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد 352 عنوان کتاب به این کتابخانه تخصصی اهداء کردند.

وی عنوان کرد: این کتابخانه تخصصی که در بخشی از کتابخانه مرکزی دانشگاه گیلان مستقر است شامل هزار و 260 جلد کتاب مرتبط با حضرت امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه ای و انقلاب اسلامی است و تنها کتابخانه تخصصی استان گیلان محسوب می شود.

توکلی مقدم در ادامه ابراز امیدواری کرد: در مراحل بعدی تجهیز این کتابخانه منابع ارزشمند بیشتری در اختیار دانشجویان و پژوهشگران عرصه علم و تحقیق قرار گیرد.