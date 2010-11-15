3600 دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی لرستان پذیرش می شود

کیانوش بهرهی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به آغاز ثبت نام و توزیع دفترچه آزمون دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی در لرستان همزمان با سراسر کشور، بیان داشت: کار توزیع دفترچه آزمون از روز گذشته در دفاتر پستی سراسر استان آغاز شده و تا 27 آبانماه کار ثبت نام ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه ثبت نام در این آزمون به صورت الکترونیکی و از طریق سایت سازمان سنجش صورت خواهد کرد، بیان داشت: در این مرحله از ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لرستان دو هزار و 625 دانشجو در 45 کد رشته محل کاردانی پذیرش خواهد کرد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان ادامه داد: همچنین در قالب این آزمون 985 دانشجو در 19 کد رشته محل کارشناسی ناپیوسته پذیرش می شوند.

بهرهی خاطرنشان کرد: آزمون دوره های یاد شده روز جمعه 17 دی ماه سالجاری توسط سازمان سنجش برگزار و نتایج آزمون نیز بهمن ماه سالجاری اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: پذیرفته شدگان در این آزمون از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری مشغول به تحصیل می شوند.