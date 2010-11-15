اکرم خانی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهار داشت: بانوان جودوکار ایران در طول سال بیشتر از یک بار در رویدادهای برون مرزی شرکت نمی کنند. ضمن اینکه اردوی مناسبی هم در طول سال نداریم. با این شرایط چه انتطاری برای برد وجود دارد.

وی که در مصاف با حریف چین تایپه شکست خورد و از دور قابت ها حذف شد، تصریح کرد: پسران ما بیشتر از 10 اعزام برون مرزی در طول سال دارند. طبیعی است که آنها شرایط بهتری برای پیروزی و صعود به مراحل بالاتر دارند. اما ما در طول سال فقط یک بار فرصت پیدا می کنیم یقه خارجی ها را بگیریم.

جودوکار وزن 57 کیلوگرم تصریح کرد: آخرین باری که من با خارجی ها مبارزه کردم در رقابت های غرب آسیا بود که یک سال پیش برگزار شد. با این شرایط طبیعی است که بانوان ما درمصاف با حریفان خارجی استرس داشته باشند. البته من امروز مقابل حریفم استرسی نداشتم. حتی می توانم بگویم چیزی از حریفم کمتر نداشتم. تنها مشکلم نبود تجربه بود.

خانی با اشاره به حضور محجبه خود تاکید کرد: مشکلی از این بابت نداشتم. خیلی راحت مبارزه خود را برگزار کردم. فقط کاش تجربه داشتم.