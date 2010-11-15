سرپرست گروه موسیقی "دالغا" ضمن بیان این مطلب در آستانه تازه ترین اجرای خود که قرار است در تاریخ 27 و 28 آبان ماه در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شود به مشکلات برگزاری کنسرت اشاره کرد و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : حدود سی سال است که درعرصه موسیقی فولکلور آذری فعالیت می کنم و کنسرت های متعددی را با وجود همه مشکلات برگزار کرده ایم اما در تازه ترین کنسرتی که قرار است به زودی برگزار شود با گرانی اجاره سالنها مواجه بودیم و هیچ حمایتی هم از سوی مسئولان مبنی بر تخفیف برای اجاره برج میلاد صورت نگرفت.

عاشیق چنگیز مهدی پور در ادامه به کم و کیف اجرای این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : تازه ترین کنسرت گروه فولکلور آذری "دالغا" به اجرای آثاری جدید از موسیقی بومی آذربایجان اختصاص دارد و قرار است از سه ساز "آنا"،"تاوار" و "جوره" استفاده شود این سازها از جمله سازهایی است که در داستان های فولکلور آذری از آنها به کرات نام برده شده اما تا کنون درهیچ اجرایی چگونگی اجرای آنها به نمایش درنیامده است از همین رو در این اجرا از این سه ساز در کنار بالابان و پرکاشن بهره خواهیم برد.

این نوازنده "قوپوز" در پاسخ به این سئوال که چرا از ساز پرکاشن که معمولا در کنسرت های پاپ به کار می رود در این اجرا استفاده می کند گفت :ریتم در همه جای دنیا حرف اول را می زند و برای اجرای قطعات حماسی باید از ریتم مناسب با حال و هوای قطعاتی که قراراست اجراشود استفاده کرد، از همین رو تصمیم گرفتیم از پرکاشن برای ایجاد ریتم استفاده کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تنبک به جای پرکاشن جوابگوی نیاز ارکستر و مخاطب نیست گفت : قطعا سازی مثل تنبک که ریشه ایرانی دارند مناسب تر است اما در تبریز نوازنده ماهر تنبک که بتواند از پس اجرا برآید وجود نداشت به همین دلیل باید از یک تنبک نواز در تهران دعوت به همکاری می کردیم که این امکان به دلیل تمرین هایی که باید می کردیم و طولانی بودن مسیر امکان پذیر نبود.

عاشیق چنگیز مهدی پور درپایان صحبت های خود به اعضای گروه موسیقی"دالغا" اشاره کرد و گفت : این گروه متشکل از 11 نوازنده و دو خواننده است.جلیل حمیدی نوازنده بالابان ، هادی جباری "بالابان باس"، اوختای زمانی"دودوک"،بابک نقی زاده "آنا" ، یاشار ایمان پور"جوره"، مهران فرش باف "پرکاشن"، مجید رحیمی پور"گاوال" و عارف مهدی پور" نقاره" از نوازندگان این گروه موسیقی هستند و جوادمحرمی و علی نوروزی از خوانندگان گروه "دالغا" هستند.