نوشین تقی لو در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهار داشت: حریفم هم به اندازه کافی تجربه داشت و هم سرعت و قدرت. عنوان آسیایی هم که داشت. پس حق او بود که در مقابل من بی تجربه پیروز باشد.

وی ادامه داد: من تجربه زیادی از حضور در میادین بین المللی ندارم. اولین بار هم است که در بازی های آسیایی شرکت می کنم. پس انتظاری از خودم بابت شکست حریفانم نداشتم. اصلا این موضوع دست من نبود. فقط به خاطر اینکه بی تجربه بودم.

تقی لو تصریح کرد: آنچه دست من است اینکه از این به بعد برای کسب نتیجه و پیروزی در میادین بین المللی تلاش بیشتری داشته باشم.

جودوکار وزن 73 کیلوگرم کشورمان یادآور شد: بانوان جودو ایران که فرصت زیادی برای اعزام های برون مرزی پیدا نمی کنند. بنابراین فکر می کنم مشکل بی تجربگی ما با حضور یک مربی خوب خارجی یا مربی مرد داخلی برطرف شد.

این جودوکار تیم ملی بانوان ایران صبح امروز دوشنبه با شکست برابر حریف مغولستانی از دور رقابتهای بازیهای آسیایی کنار رفت.