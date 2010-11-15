هرگز در "مختارنامه" خسته نشدم/ نقش کیان را با عشق بازی کردم

رضا رویگری، بازیگر نقش کیان در مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" درباره پذیرش بازی در این پروژه به خبرنگار مهر گفت: وقتی داود میرباقری با من تماس گرفت و پیشنهاد بازی در این مجموعه را به من داد با خوشحالی پذیرفتم، چرا که علاقمند بودم با او همکاری داشته باشم. از سوی دیگر وقتی برایم توضیح داد که قرار است نقش یک سرباز ایرانی دلاور با ویژگی‌های مثبت را ایفا کنم جذابیت کار برایم بیشتر شد .

وی در ادامه افزود: وقتی فیلمنامه را هم خواندم احساس کردم قوام خوبی دارد و مشخص بود روی آن کار شده است. علاوه بر آن دیالوگ‌ها به زیبایی نوشته شده بود. مسائل نشان می‌داد میرباقری با وسواس زیادی کارش را انجام می‌دهد. این سریال مثل یک پازلی است که با دقت عوامل چیده شده بودند. برای هر پلان زحمت زیادی کشیده و با حوصله هم تدوین شده است.

بازیگر نقش کیان خاطرنشان ساخت: هر برداشت از این پلان ممکن بود یک صبح تا ظهر طول بکشد. میرباقری با ظرافت خاصی کار می‌کرد و حواس‌اش به همه چیز بود تا تمام صحنه‌ها برای مخاطبان به یادماندنی شود. آنچه من را برای ایفای نقش کیان جذب می‌کرد، حجب و حیای و در عین حال دلاوری‌های او بود.

رویگری درباره اینکه زندگی پر فراز و نشیب کیان در سریال "مختارنامه" تا چه حد برایش جذابیت داشت، گفت: مسلماً هر چه فراز و نشیب‌ در نقش بیشتر باشد کار بازیگر مشکل‌تر می‌شود، اما این دشواری برایم خیلی شیرین بود، چرا که جای کار داشت. سعی کردم با عشق نقش کیان را در "مختارنامه" بازی کنم.

شاید برای بازی در یک فیلم تلویزیونی که زمان زیادی هم نمی‌برد خیلی خسته شوم، اما در مجموعه "مختارنامه" به هیچ وجه خسته نشدم، دلیل آن هم وجود نازنین میرباقری و فیلمنامه خوب بود

وی درباره اینکه برای سوارکاری در این مجموعه آیا دوره آموزشی گذرانده بود، توضیح داد: بله، دوره‌های آموزشی برای سوارکاری گذراندم، چون می‌خواستم همانند یک سرباز دلاور ایرانی سوارکاری کنم تا زمانی که بیننده سوارکاری من را می‌بیند، لذت ببرد و بداند برای ایفای نقش زحمت کشیده‌ام.

این بازیگر درباره بازی در نقش‌های تاریخی گفت: مسلماً بازیگری در کارهای تاریخی دشواری‌های خاص خودش را دارد، اما شاید باور نکنید در پنج سالی که در پروژه "مختارنامه" حضور داشتم اصلاً خسته نشدم. شاید برای بازی در یک فیلم تلویزیونی که زمان زیادی هم نمی‌برد خیلی خسته شوم، اما در مجموعه "مختارنامه" به هیچ وجه خسته نشدم، دلیل آن هم وجود نازنین میرباقری و فیلمنامه خوب بود. از سوی دیگر همه چیز سر جای خودش قرار داشت و همه کارها با نظم خاصی دنبال می‌شد.

رویگری ادامه داد: واقعاً فیلمنامه با دقت نوشته شده بود و هر روز دیالوگ‌های آن برایم تازگی و جذابیت داشت. شاید باور نکنید اما گاهی سریال‌های اجتماعی به حدی ضعف فیلمنامه دارند که بازیگر حتی اگر نقش کوتاهی هم داشته باشد، از کار خسته می‌شود، اما در "مختارنامه" میرباقری شرایط خوبی برای بازیگران فراهم کرده بود و همیشه بازیگران با نفسی تازه جلو دوربین می‌رفتند.

پخش صحنه‌های جذاب شروع نشده و بیشتر حالت معرفی داشته است؛ اما هر چه قصه جلوتر برود مطمئن هستم برای بینندگان هم جذابیت بیشتری خواهد داشت

وی با اشاره به همکاری با میرباقری گفت: قبلاً با میرباقری نمایش "معرکه در معرکه" را کار کرده بود و این نمایش در آلمان هم اجرا داشت. علاوه بر آن در فیلم مجموعه "مسافر ری" و مجموعه "معصومیت از دست رفته" هم نقش‌های کوتاهی را ایفا کردم؛ اما "مختارنامه" تجربه سنگینی بود که با میرباقری داشتم و می‌توانم بگویم اوج کارم با او بود. با توجه به شناختی که از قبل با میرباقری داشتم در این پروژه هم توانستم همکاری خوبی داشته باشم. کار با او در "مختارنامه" تجربه ارزشمندی برایم است و خیلی راحت بودم.

بازیگر نقش کیان در ارزیابی مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" گفت: گرچه پنج سال از عمرمان را برای این پروژه گذاشتیم، اما تجربه شیرینی بود. در حال حاضر پخش صحنه‌های جذاب شروع نشده و بیشتر حالت معرفی داشته است؛ اما هر چه قصه جلوتر برود مطمئن هستم برای بینندگان هم جذابیت بیشتری خواهد داشت و از دیدن این سریال لذت می‌برنند.

وی در پایان افزود: درباره بازی من هم باید مردم قضاوت کنند که کارم خوب بوده یا نه؟ اما در مجموع خودم از بازی در این پروژه خیلی رضایت دارم و جزو کارهایی خوبی است که در کارنامه‌ام به ثبت رسانده‌ام.