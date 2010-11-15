محسن شادی به فینال مسابقات روئینگ راه یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در گروه محسن شادی ۴ قایقران دیگر از کشورهای، فیلیپین و کویت حضور داشتند که محسن شادی توانست با ثبت رکورد ۷:۰۱:۳۵ ضمن کسب مقام اولی به طور مستقیم به فینال راه یافت. او یکی از امیدهای کاروان ایران برای کسب مدال طلا است که ۳ روز دیگر برای کسب این مدال به میدان می رود.

شادی در سال ۲۰۰۹ در مسابقات قهرمانی روئینگ زیر ۲۳ سال جهان و در رشته پاروزنی تک نفره ویژه ورزشکاران سبک وزن (کمتر از ۷۰ کیلوگرم) موفق به کسب مدال طلا شد.

او نخستین ورزشکار ایرانی است که در این رشته موفق به کسب مدال شده‌است. شادی در سال ۲۰۰۸ نیز در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان در همین کلاس و در برندنبورگ آلمان به مقام نایب قهرمانی جهان دست یافته بود.

