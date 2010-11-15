سفر هیئت قضایی مسیر توسعه قضایی کهگیلویه و بویراحمد را فراهم کرد

دکتر علی جمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: به طور قطع با توجه به تصمیمات و مصوبات مسئولان عالی قضایی و حمایت آیت الله آملی لاریجانی در آینده نزدیک شاهد تحولات مناسبی در روند قضایی استان خواهیم بود.

وی بیان کرد: تمام مردم استان و مسئولان اجرایی و قضایی از سفر رئیس قوه قضاییه ابراز خوشحالی کرده‌اند و به طور قطع با اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ شده در این سفر امیدواری و دلگرمی مردم دو چندان خواهد شد.

جمادی سفر مسئولان عالی قضایی به شهرستانهای این استان را بسیار موفق و موجب خوشحالی مردم عنوان کرد و گفت:‌ مردم استان مراتب سپاس خود را از این سفر و تصمیمات قضایی اتخاذ شده به ما منتقل کرده‌اند و ما نیز به نمایندگی از آنان از آیت الله آملی لاریجانی و مسئولان عالی قضایی همراه ایشان سپاسگزاری می کنیم.

رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: مشکلات قضایی استان در این سفر از نزدیک بررسی و مشاهده شد و این مسئله می‌تواند برای آینده استان بسیار مثمرثمر باشد.

جمادی تاکید کرد: سفر هیئت عالی قضایی همچنین انگیزه‌ای مضاعف را در مسئولان قضایی و اجرایی استان ایجاد کرد و موجب شده که تمامی مسئولان با وحدت و همت بیشتر در جهت توسعه همه جانبه استان گام بردارند.