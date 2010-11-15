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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

مدارس خشت و گلی خراسان شمالی حذف می شوند

مدارس خشت و گلی خراسان شمالی حذف می شوند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی با تاکید بر لزوم استحکام بخشی مدارس گفت: به زودی کلیه مدارس خشت و گلی این استان از سیستم آموزشی حذف می شوند.

ابوالقاسم بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، با اعلام اینکه 10 طرح آموزشی در دور سوم سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی مصوب شده است افزود: احداث شش استخر آموزشی در شش شهرستان استان، ساخت و احداث 200 نمازخانه، استاندارد سازی سیستم گرمایشی هزار کلاس درس در سطح استان و ساخت 200 کتبخانه در مدارس از جمله طرحهای تصویب شده در حوزه نوسازی و تجهیز مدارس استان خراسان شمالی است.

این مسئول تصریح کرد: باتصویب هیئت دولت در دور سوم هیئت دولت به خراسان شمالی 40 سالن ورزشی در جوار مدارس این استان ساخته می شود.

وی اظهار داشت: در این دور از سفر مقرر شد تمام مدارس خشتی و حذف، همچنین ارزیابی مدارسی که نیاز به تخریب، بازسازی و مقاوم سازی دارند و نیز افزایش حجم عملیات و تقویت اعتبار برای استاندارد سازی مدارس در سالهای اجرای برنامه پنجم توسعه، احداث ساختمان تربیت معلم امام محمد باقر(ع) و مجتمع آموزشی استثنایی از دیگر پروژه هایی است که در هفتاد و هفتمین سفر دولت به تصویب رسیده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی همچنین از احداث اردوگاه ملی دانش آموزی و تکمیل هشت مرکز دارالقرآن الکریم نیز در این دوره از سفر هیئت دولت به استان خراسان شمالی خبر داد. 

بابایی گفت: مصوباتی که در حوزه نوسازی مدارس خراسان شمالی انجام شد، یقینا سبب بهبود چشمگیر وضعیت ساختمان مدارس استان خراسان شمالی می‌شود.

هم اکنون دو هزار و 100 فضای آموزشی در استان خراسان شمالی وجود دارد که 170 هزار دانش آموز در آن مشغول به تحصیل هستند.
کد مطلب 1191983

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