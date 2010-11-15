میلان 10 نفره مقابل اینتر پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان دیشب در ادامه رقابت های هفته دوازدهم سری آ با تک گل دقیقه 5 زلاتان ابراهیموویچ از روی نقطه پنالتی، تیم اینتر را از پیش رو برداشت. زلاتان سابقه حضور در تیم فوتبال اینتر را هم دارد. این دویست و هفتاد و پنجمین دربی شهر میلان بود.

"ایگنازیو آباته" از میلان در دقیقه 60 این دیدار به دلیل دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شد با این حال مردان رافائل بنیتز هرگز نتوانستند بازی باخته را جبران کنند و در نهایت، نتیجه را واگذار کردند تا در رده پنجم جدول رده بندی رقابت های سری آ باقی بماند.

لاتزیو هم با دو گل زاراته (15) و فلوکاری (61) مقابل میهمان خود ناپولی پیروز شد اما در رده دوم جدول باقی ماند.

دیگر نتایج هفته دوازدهم رقابت‌ها به این شرح است:

* باری صفر - پارما یک

* بولونیا یک - برشا صفر

* کالیاری صفر - جنوآ یک

* پالرمو 3 - کاتانیا 1

* سامپدوریا صفر - کیه‌وو صفر

* اودینزه 4 - لچه صفر