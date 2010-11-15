مقابله با تهاجم فرهنگی نیازمند همت جمعی دستگاههای فرهنگی است

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان متولی امور فرهنگی و دینی همیشه پیشتاز در عرصه دینی است و می تواند با کمک هیئات مذهبی الگوی بسیاری از شئون فرهنگی عزاداری را ساماندهی کرد.

وی همچنین با بیان تدوین مهندسی فرهنگی خاطرنشان کرد: فضاسازی فرهنگی در جامعه توام با بکارگیری نخبگان و نیز قانونمند کردن کار فرهنگی از مقبولیت بیشتری برخوردار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به نحوه نهادینه کردن فرهنگ صحیح در جامعه گفت: برای این کار باید در کنار کارشناسی و تجربیات افراد صاحب نظر نیز استفاده شود.

این کارشناس فرهنگی یادآور شد: دشمنان با همه قدرتهای مدرن و ابزارهای مهم دیگر برای منحرف کردن جوانان و نوجوانان وارد صحنه شدند و اگر در عرصه دینی فعال نباشیم آنان را به تباهی می کشانند.

یاری در ادامه از فرهیختگان و فعالان عرصه فرهنگ دینی خواست با شناسایی مشکلات مختلف فرهنگی و عقیدتی برای رفع معضلات راهکار و راه حلهای سازنده ارائه دهند.