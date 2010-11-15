افشارزاده: تا حالا انتظار مدال طلا نداشتیم/ منتظر 9 تا11مدال دیگرهستیم

بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهار داشت: پیش از اعزام کاروان وزش ایران به محل برگزاری بازی‌های آسیایی2010 انتظاراتی از ورزشکاران این کاروان داشتیم و بر اساس آن پیش‎بینی‎هایی هم در مورد عملکرد کلی کاروان انجام داده بودیم.

وی ضمن تاکید بر سطح بالای بازی‌های آسیایی و حضور پرقدرت ورزشکاران دیگر کشورها در این دوره بازی‎‌ها ادامه داد: خوشبختانه این شرایط فعلا تاثیری بر عملکرد ورزشکاران ما نداشته است چون هر آنچه تاکنون رقم خورده است مطابق انتظارات و پیش‌بینی‌ها بوده است.

وی به ثبت چهار مدال برنز و نقره برای ایران در جدول توزیع مدال‌ها یادآور شد: بر اینکه ورزشکاران ما هنوز موفق به کسب مدال طلا نشده‌اند انتقاد زیادی وارد نیست چرا که تا حالا و در رقابت‌های برگزار شده انتظار مدال طلا نداشتیم.

"حتی در مورد آرش میراسماعیلی انتظاری برای کسب مدال وجود نداشت؟" افشارزاده در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: البته من مبارزه آرش میراسماعیلی را از نزدیک ندیدم. نمی‎دانم به طور دقیق چگونه مبارزه‎ای داشت. هم در مورد اینکه چه انتظاری هم در این مورد وجود داشت، صحبتی ندارم.

سرپرست کاروان ورزش کشورمان در بازی‌های آسیایی 2010 چین در بخشی از صحبت‎های خود تصریح کرد: بازی‌های آسیایی مانند خیلی از رویدادهای دیگر در روزهای ابتدایی خود استرس بیشتری برای ورزشکاران و تیم‎های شرکت کننده دارد تا زمانیکه با جو مسابقات و حریفان‌شان هماهنگی حاصل کنند. با در نظر این موضوع و دیگر جوانب کاروان ورزش ایران ساعات خوبی را تا به این لحظه در گوانگجو داشته است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: همینکه کاروان ورزش ایران از همان روز نخست بازی‌ها و ساعات اولیه آن موفق به کسب مدال شد، امیدوار کننده است. از همه ورزشکاران‌مان بابت تلاشی که تا به امروز در بازی‎های داشته‎اند تشکر می‌کنم و امیدوارم تا پایان به تلاش خود برای کسب نتایج هر بهتر ادامه دهند.

افشارزاده ضمن بیان اینکه در این دوره از بازی‎ها بین 13 تا 15 مدال به دست می ‎رویم، گفت: تا حالا که 4 مدال گرفتیم. منتظر هستیم طی روزهای آینده 9 تا 11 مدال دیگر را که انتظار آن را داریم به دست آوریم.

رئیس ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک تاکید کرد: مدال نقره‌ای که توسط بانوان تیرانداز به دست آمد خیلی خوب بود. والیبال هم تا حالا خوب کار کرده است. البته به رشته‎هایی مانند کشتی و وزنه برداری امید زیادی داریم.