افشارزاده: تا حالا انتظار مدال طلا نداشتیم/ منتظر 9 تا11مدال دیگرهستیم

بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهار داشت: پیش از اعزام کاروان وزش ایران به محل برگزاری بازیهای آسیایی2010 انتظاراتی از ورزشکاران این کاروان داشتیم و بر اساس آن پیشبینیهایی هم در مورد عملکرد کلی کاروان انجام داده بودیم.
وی ضمن تاکید بر سطح بالای بازیهای آسیایی و حضور پرقدرت ورزشکاران دیگر کشورها در این دوره بازیها ادامه داد: خوشبختانه این شرایط فعلا تاثیری بر عملکرد ورزشکاران ما نداشته است چون هر آنچه تاکنون رقم خورده است مطابق انتظارات و پیشبینیها بوده است.
وی به ثبت چهار مدال برنز و نقره برای ایران در جدول توزیع مدالها یادآور شد: بر اینکه ورزشکاران ما هنوز موفق به کسب مدال طلا نشدهاند انتقاد زیادی وارد نیست چرا که تا حالا و در رقابتهای برگزار شده انتظار مدال طلا نداشتیم.
"حتی در مورد آرش میراسماعیلی انتظاری برای کسب مدال وجود نداشت؟" افشارزاده در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: البته من مبارزه آرش میراسماعیلی را از نزدیک ندیدم. نمیدانم به طور دقیق چگونه مبارزهای داشت. هم در مورد اینکه چه انتظاری هم در این مورد وجود داشت، صحبتی ندارم.
سرپرست کاروان ورزش کشورمان در بازیهای آسیایی 2010 چین در بخشی از صحبتهای خود تصریح کرد: بازیهای آسیایی مانند خیلی از رویدادهای دیگر در روزهای ابتدایی خود استرس بیشتری برای ورزشکاران و تیمهای شرکت کننده دارد تا زمانیکه با جو مسابقات و حریفانشان هماهنگی حاصل کنند. با در نظر این موضوع و دیگر جوانب کاروان ورزش ایران ساعات خوبی را تا به این لحظه در گوانگجو داشته است.
دبیرکل کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: همینکه کاروان ورزش ایران از همان روز نخست بازیها و ساعات اولیه آن موفق به کسب مدال شد، امیدوار کننده است. از همه ورزشکارانمان بابت تلاشی که تا به امروز در بازیهای داشتهاند تشکر میکنم و امیدوارم تا پایان به تلاش خود برای کسب نتایج هر بهتر ادامه دهند.
افشارزاده ضمن بیان اینکه در این دوره از بازیها بین 13 تا 15 مدال به دست می رویم، گفت: تا حالا که 4 مدال گرفتیم. منتظر هستیم طی روزهای آینده 9 تا 11 مدال دیگر را که انتظار آن را داریم به دست آوریم.
رئیس ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک تاکید کرد: مدال نقرهای که توسط بانوان تیرانداز به دست آمد خیلی خوب بود. والیبال هم تا حالا خوب کار کرده است. البته به رشتههایی مانند کشتی و وزنه برداری امید زیادی داریم.
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