به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، جمشید وزیری شامگاه یکشنبه در نشستی با مسئولان تربیت بدنی استان سمنان گفت: بانوان کشور استقبال خوبی از رشته ورزشی اسکیت داشته اند.

وی با اشاره به رتبه یازدهم بانوان ایرانی در مسابقات جهانی اسکیت گفت: مردان اسکیت باز کشورمان رتبه های دوازدهم و سیزدهم این مسابقات در رده های سنی جوانان و بزرگسالان را کسب کردند.

رئیس فدراسیون اسکیت توجه به اسکیت در رده سنی نونهالان و نوجوانان را ضروری دانست و گفت: تا پایان امسال اردوهای استعدادیابی مستمر برگزار می شود و نونهالان و نوجوانان مستعد به این اردوها دعوت می شوند.

وی از حضور دو نماینده اسکیت ایران در بزرگترین رویداد ورزشی آسیا خبر داد و گفت: تا پایان هفته جاری دو ورزشکار دختر و پسر ایران به رقابتهای آسیایی گوانجو اعزام می شوند.

وزیری با اشاره به وقفه چند ساله استان در رشته اسکیت گفت: با انتخاب رئیس هیئت و مساعدت مدیرکل تربیت بدنی استان، این وقفه برطرف و اسکیت در این استان احیا شده است.

به گفته وی، با حمایت فدراسیون و مسئولان شهرداری سمنان، زمین اسکیت فعلی این شهر تجهیز و بازسازی می شود تا اسکیت بازان این استان از زمین مینی استاندارد بهره مند شوند.